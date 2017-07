Žilina je z předkola Ligy mistrů venku. Dál jde Kodaň s Lüftnerem i Celtic

Gól českého stopera Filipa Kaši přinesl fotbalistům Žiliny výhru 2:1 v odvetě 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Kodaně. Na postup to ale slovenskému mistrovi nestačilo, jelikož dánský šampion úvodní duel v Žilině vyhrál 3:1. Postoupila tak Kodaň, v jejíž sestavě odehrál celé utkání jiný český obránce a spoluhráč Kaši z národního týmu do 21 let Michael Lüftner.