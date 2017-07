Šilhavý před LM: Snad se projeví kvalita posil. Borisov má slabší obranu

V čem vidíte hlavní sílu a slabinu BATE?

„Nebudu odkrývat jejich slabé stránky, ale tím, že doma posledních pět let vyhrávají titul, tak mají velmi dobrou ofenzivu. Jejich hráči směrem dopředu jsou výborní, navíc rychlostně vybaveni. Zároveň ale BATE není tolik prověřené v obranné fázi. Doma kralují, takže k tomu nemají důvod. Věřím, že najdeme správnou taktiku, abychom si uhráli dobrý výsledek do odvety.“

Už máte jasno o základní sestavě a bude podobná té proti Nice?

„Pokud se nic nestane, tak jedenáctka, která vyběhne, je už daná. Co se týká zápasu s Nice, tak to byl nádherný moment. I výsledkově se to povedlo. Mít skalp Nice v této době je výborné. Bylo to ale přípravné utkání, navíc nebyli v nejsilnější sestavě. A hlavně nešlo o body ani postup. S BATE to bude zcela jiný zápas.“

Jak je na tom kádr zdravotně?

„Na soupisce pro utkání nejsou Jan Sýkora a Jakub Hromada, jinak je tým kompletní. Někdo má sice drobné potíže, ale očekává se, že budou všichni hráči k dispozici.“¨

Považujete se za favorita?

„Chceme jako vedení postoupit, ale respektujeme soupeře. Vidím to padesát na padesát. Borisov hrál pravidelně poháry, je rozehraný a má silný tým. My však chceme postoupit.“

Jak moc velká výhoda pro BATE je, že už má několik soutěžních zápasů za sebou?

„Je to realita. Nicméně my si s tím hlavu nelámeme. Snažíme se připravit co nejlépe a nemělo by nás to vystrašit.“

Když byla Slavia naposledy v Lize mistrů, vy jste zrovna začínal trenérskou kariéru na Kladně. Napadlo vás, že to budete právě vy, kdo jí vrátí zpátky?

„Tenkrát byly moje hlavní sny a cíle, aby se Kladno zachránilo v lize. (směje se) Byl jsem na začátku, ale věřil jsem, že se budu posouvat nahoru. Nevzpomínám si, že bych si vysnil titul se Slavií, či předtím v Liberci. Bylo by to troufalé. Věřím, že moje cesta nekončí a se Slavií ještě něco dokážeme.“

K tomu vám mají dopomoci hvězdné zahraniční posily, jak jste s trojicí Danny, Altintop a Rotaň spokojeni?

„Až ostré zápasy ukážou, jak se tu adaptovali a jakým budou přínosem. Všichni tři přicházeli i kvůli zkušenostem a kvalitám, které prokážou v těžkých zápasech, které nás čekají. Klid, rozvaha, povzbuzení i rada, to jsou hlavní aspekty, které od nich očekáváme. Jsme s nimi spokojeni a věřím, že se vše odrazí v našich výsledcích.“