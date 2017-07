Kolář se těší na ostrý start za Plzeň: Z naší obrany strach nemám

Těšíte se na návrat v plzeňském dresu?

„Těším se moc. Jsem rád, že skončila příprava a že jsem ji přežil ve zdraví. Už to konečně začne.“

Bukurešť má za sebou už dva ligové zápasy. Plzeň naopak odehraje první ostré utkání. Je to nevýhoda?

„To se teprve uvidí. Nevybrali jsme si to. Tak to je. Liga začíná až o víkendu.“

Minulý rok tehdejší Steaua vyřadila ve stejné fázi předkola o Ligu mistrů Spartu. Budete o to více pozornější?

„Samozřejmě o tom víme, ale nic speciálního za tím nehledejte. I kdyby spolu loni nehráli, připravili bychom se svědomitě.“

Co soudíte o síle FCSB?

„Máme zkušenost s Ploještí. Úterní zápas bude v tomto směru dost podobný. Steaua hraje typický jižanský fotbal, v kádru mají spoustu šikovných domácích hráčů.“

Proč se českým celkům na ty rumunské nedaří?

„Na to nedokážu odpovědět. Vážně nevím.“

V posledních třech přípravných zápasech jste inkasovali osm branek. Není to znak špatné defenzivy?

„Máme nějaké zraněné hráče, ale nebojím se, že bychom je plnohodnotně nenahradili. A že jsme osmkrát inkasovali? Je to jen příprava, z naší obrany strach nemám.

Existuje hráč FCSB, z kterého máte respekt?

„Máme obecně respekt před každým soupeřem. Bukurešť nevyjímaje. Jak říkám, rumunský tým má spoustu šikovných fotbalistů, jsou výrazní na míči, všichni jsou individuálně zdatní. Na druhou stranu víme, jak se na jejich fotbal připravit.“

V Bukurešti panuje velmi dusné počasí, teploty jsou na hranicí třiceti stupňů. Bude to mít na utkání vliv?

„Podmínky budou náročné, to jistě, ale jsme v Rumunsku, je léto. Tak je tady prostě teplo.“

720p 360p <p><span>Po vypjaté sezoně, kterou v Plzni dokončoval jako asistent po boku Zdeňka Bečky s důležitým slovem na mužstvo, se Pavel Horváth rozhodl pro změnu. Západočeská ikona zamířila do druholigového Sokolova, kde se Horváth dohodl na jednoletém kontraktu. V rozhovoru pro iSport TV se podívejte, jaké má ambice, co říká o Stramaccionim i o tom, co si myslí o posilách svého bývalého klubu. </span></p> REKLAMA Horváth: Přestupy Plzně nejsou retro. Množství posil ve Spartě bych se bál

720p 360p REKLAMA V Plzni si před sezonou věří: Chceme titul, nejsme ten třetí vzadu • VIDEO iSport TV