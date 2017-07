Sestavy do boje o LM: Slavia řeší posily i novou hvězdu, Plzeň Limberského

Od prvních minut na plné pecky. Fotbalisté Slavie a Viktorie Plzeň vyběhnou do úvodního ostrého, zároveň jednoho z klíčových zápasů. Český mistr hostí v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů bulharský BATE Borisov (19.00), Západočeši bojují na horké půdě v Bukurešti proti FCSB (19:30). V jakých sestavách oba týmy po letní pauze nastoupí? Trenéři Jaroslav Šilhavý i Pavel Vrba řeší několik otazníků, server iSport.cz vybral šest hlavních.

Těžko v tomto případě tipovat, kdo dostane proti BATE důvěru. Pro Ngadeua každopádně hovoří zkušenosti z minulé sezony, proto by mohl mít o trochu větší šanci. Tak jako tak se počítá s tím, že v průběhu sezony budou Ngadeu a Souček hodně rotovat.

Právě to je pro Slavii velmi důležité, přes defenzivního záložníka se totiž Šilhavého tým často snažil přenášet hru z jedné strany na druhou. Evidentně šlo o nacvičenou záležitost. Ngadeu navíc přidává do hry svou obrovskou sílu, Souček se zase zdál na míči o trochu jistější.

SLAVIA - kdo z velkých posil nastoupí?

Halil Altintop poprvé v dresu Slavie • Foto Dominik Bakeš / Sport

Jisté místo pro zápas s BATE mají tři z letních posil. V brance nastoupí Jan Laštůvka, na stoperu nebude vedle Simona Deliho chybět Jakub Jugas, motorem zálohy by pak měl být technicky skvěle vybavený Danny.

Poté to vypadá na minisouboj Ruslan Rotaň – Halil Altintop o to, kdo nastoupí ve středu zálohy vedle Josefa Hušbauera. O něco navrch má ukrajinský fotbalista, což ukázala také generálka proti Nice. Turecký středopolař zatím formu hledá, potřebuje se dostat do lepší kondice. Proto nejspíš začne na lavičce.