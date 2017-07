Limberský je zdravý. Půjde na typický kraj, nebo překvapí na postu stopera?

Tradiční místo - levý kraj

Útočník Teplic Marek Červenka v souboji o míč s obránce Plzně Davidem Limberským • Foto Barbora Reichová (deník Sport)

Varianta: LIMBERSKÝ, Hájek, Řezník, Matějů (Havel).

Zde hraje bývalý reprezentant po většinu své kariéry. I když je to pozice „přes nohu“, nemá s ní problém. Je tady zvyklý, účinně dovede podpořit ofenzivu. Jenže plzeňské vedení v reakci na Limberského zdravotní patálie narychlo přivedla z Bohemians šikovného Milana Havla, reprezentanta do jednadvaceti let. K mužstvu se připojil na soustředění v Rakousku, nastoupil do přípravy proti anglickým celkům a odehrál je znamenitě. Až tak, že Vrba byl z jeho brilantní práce mile zaskočený. „Je s námi pár dní, ale vůbec to tak nevypadá. Je úžasné, jak všechno zvládl. Ukázal velkou kvalitu,“ pochvaloval si. I proto se nabízí přesun Limberského na jiné místo.