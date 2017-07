ONLINE: Slavia – BATE Borisov. V sestavě jsou Van Buren i Danny

Fotbalisté Slavie zahajují pokus o svůj druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů. Český šampion musí na cestě do hlavní fáze prestižní soutěže přejít přes dvě předkola a prvním soupeřem je běloruský BATE Borisov. Pražané začínají dvojzápas 3. předkola doma a ve vyprodaném Edenu se pokusí získat náskok do odvety, která se bude hrát příští středu na hřišti soupeře. Zápas sledujte ONLINE na iSport.cz.