Šilhavý po BATE: Měli jsme přidat góly. Kabina byla z vývoje zaražená

Jak jste spokojený po výhře 1:0 nad Borisovem?

„Samozřejmě jsme si přáli vítězství s nulou, toho jsme dosáhli. Nicméně nejenom já, ale i kabina byla z vývoje zaražená. Hráli jsme proti deseti a chtěli jsme přidat ještě nějaké branky, aby byla odveta lepší. Nicméně se nám to nepodařilo, a proto jsme zklamaní. Myslím, že šancí jsme měli dostatek. Přesto jedem do Borisova s náskokem jednoho gólu a věřím, že i venku jsme schopni minimálně gól vstřelit a zvládnout to.“

Co vám ve hře kromě větší efektivity v zakončení chybělo?

„Dobývání obrany je vždy nejtěžší, měli jsme spoustu hezkých akcí, ze kterých pramenily šance. Ale bylo tam také hodně nepřesností, kdy jsme míče nakopávali z hloubky místo ze strany. Bylo to uspěchané. Ale snažíme se hrát kombinačně a věřím, že se budeme zlepšovat. A že budeme zvládat ofenzivu do plných lépe.“

Nepřišlo vám, že na hráče ze začátku dopadla důležitost zápasu a byla na nich znát nervozita?

„Přišlo. Bylo to takové neurovnané, spousta soubojů, nepřihráli jsme si balon, lítalo to nahoře. Myslím ale, že už před penaltou se to zklidňovalo a hráli jsme kombinačně. Po vyloučení jsme byli deset minut překvapení z té situace, pak jsme začali zase být více aktivní, přehrávat šířku a vytvářet si šance. Bohužel to k ničemu nevedlo.“

Nebojíte se, že by na vás mohla nervozita kvůli těsnému výsledku v odvetě dopadnout o to více?

„Jak už jsem říkal před zápasem, hráči, kteří nás doplnili, mají dost zkušeností. Nemyslím, že bychom mohli postup výsledek nějakou nervozitou. Bude na domácích, aby nám dali minimálně gól. Věřím našemu mužstvu.“

Borisov hrál hodně defenzivně a často zdržoval. Co očekáváte od odvety?

„Jejich hra vycházela z toho, že byli oslabeni a nechtěli už inkasovat. V domácí soutěži ale v zápasech dominují a hrají do plných. Myslím, že doma budou hrát útočněji, musí dát minimálně jednu branku. Očekáváme jiný zápas.“

S čím do Borisova pojedete?

„Pojedeme tam s pokorou, respektem vůči soupeři a s vírou, že to zvládneme.“

Budou někteří hráči kvůli odvetě o víkendu proti Teplicím odpočívat?

„Máme v plánu na Teplice změny, zatím neprozradím počet. Dostanou šanci i další kluci.“

Třeba posila Halil Altintop, který si proti Borisovu nezahrál?

„Altintopa jsme měli nachystaného, ale Pepa Hušbauer hrál velmi dobrý zápas. A místo Ruslana Rotaňa jsme chtěli dát do hry druhého útočníka, i když to tentokrát nemělo takový efekt. Zápasů je dost, nikde není psáno, že Altintop nebude hrát proti Teplicím.“

