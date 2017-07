Frydrych o penaltě pro Slavii: Byla jasná, ale červenou jsem nečekal

Cítil, že měl se svými spoluhráči dosáhnout ještě nějaké branky. „Bylo by to veselejší,“ prohlásil obránce Slavie Michal Frydrych po výhře 1:0 nad BATE Borisov ve třetím předkole Ligy mistrů. Frydrych byl i klíčového momentu, po zákroku na něj se pískala penalta. „Podle mě jasná,“ měl jasno pravý obránce červenobílých.

Není výhra 1:0 málo?

„Před zápasem jsme si řekli, že nechceme dostat gól a že chceme vyhrát. To se nám povedlo. Ale podle průběhu jsme ještě mohli nějaký gól přidat. Bylo by to veselejší.“

Co se dalo udělat lépe?

„Proměnit některou z vyložených šancí, to nám chybělo. Michael (Ngadeu) tam měl v první půli šanci, Škoďák (Škoda) dal tyčku, Hušby (Hušbauer) taky. Nechtělo nám to tam spadnout.“

Co se stalo při penaltovém faulu?

„Simon (Deli) centroval na zadní tyč. Jugy (Jugas) to sklepával prsama, já se otočil a chtěl vypálit z první. Obránce mi skočil pod nohu, zablokoval mi ve střele. Myslím, že jasná penalta. Červenou jsem nečekal.“

Změnilo to ráz utkání, že? Borisov se ještě víc zatáhl…

„Určitě se zatáhli. Deset minut po vyloučení jsme trochu prospali, asi jsme čekali, co se stane. Mohli jsme víc využít nějakého jejich zaváhání. Pak jsme se už dostali víc do hry. Jenom škoda, že se nám nedařilo víc dostávat před bránu a že nebylo víc zakončení.“

BATE nebylo dopředu prakticky vůbec nebezpečné. Znamená to něco před odvetou?

„To bude úplně jiný zápas, tady hráli venku, asi přijeli s nějakou taktikou, kterou jsme jim ještě v 20. minutě narušili. Viděli jsme, že hráli jednoduché, dlouhé balony na jejich vysokého útočníka a snažili se dobíhat odražený míč. Myslím, že to asi budou hrát i doma. To si budeme muset nejvíc pohlídat.“

Jak bude odveta vypadat?

„Oni prohrávají. Musíme tam vstřelit gól, aby to bylo veselejší. Pokud ale gól nedostaneme, nemusíme ani žádný vstřelit. Pro jistotu bude lepší branku vstřelit. Nepojedeme tam nic odbránit, chceme postoupit a uhrát si to sami. Uvidíme, jak to tam zvládneme.“

Je to ošemetný výsledek?

„Nezajišťuje nám pohodu do odvety, ale vyhráli jsme, nedostali jsme gól, to je důležité.“

Už jste si na sebe zvykli se všemi posilami?

„Jo. Myslím, že se to bude ještě zlepšovat. Byly tam dobré věci, mohly být i lepší. Něco nám nevyšlo, ale půjde to nahoru každým dalším zápasem.“

Jak se hraje za Dannym? On se měnil s Mickem van Burenem a ocital se i před vámi.

„Chce každý míč, sbíhá si do středu, proto tam bývá ještě víc místa. Hraje se s ním dobře, podrží míč. Věřím, že se ještě zlepší.“

Hráči Borisova zdržovali od samého začátku. Nevadilo vám to?

„To je jejich věc. Tohle se jim může jenom vrátit. My se snažili hrát svou hru. To, co hrají oni, nás nezajímá.“

Trenér Jaroslav Šilhavý říkal, že během předkol by mohl díky širokému kádru sestavu měnit. V sobotu vás čeká vstup do ligy proti Teplicím. Kdyby bylo na vás, chtěl byste pošetřit síly na odvetu?

„Já chci hrát každý zápas, určitě odpočívat nechci.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20. Škoda Hosté: Sestavy Domácí: Laštůvka – Frydrych, Jugas, Deli, Bořil – Ngadeu – van Buren, Rotaň (66. Mešanovič), Hušbauer, Danny (75. Mingazov) – Škoda (C) Hosté: Sčerbickij – Baga, Gajdučik, Jablonskij, M. Voloďko – Kendyš, Dragun (90+3 Berezkin) – Stasevič (C) (78. Tuominen), A. Voloďko, Ivanič (24. Buljat) – Signěvič Karty Domácí: Jugas, Frydrych Hosté: Jablonskij (č), Signěvič, Sčerbickij, Buljat, Kendyš Rozhodčí Dankert – Pickel, Gittelmann (všichni GER) Stadion Eden Aréna Návštěva 18 147 diváků

