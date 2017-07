Co (ne)fungovalo Slavii a Plzni: obrana lepší než útok, Vrba trefil sestavu

Co v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů (ne)fungovalo Slavii a co Plzni? • FOTO: Koláž iSport.cz

Vstup do bojů o vysněnou Ligu mistrů mají za sebou. Fotbalisté Slavie i Viktorie Plzeň jdou do odvet 3. předkola ve velmi slušné i zrádné pozici. Slavia porazila doma BATE Borisov 1:0, ale z velkého tlaku proti deseti mohla vytěžit víc. Plzeň v Rumunsku proti FCSB uhrála remízu 2:2, nicméně dvakrát vedla a oběma inkasovaným brankám se mohla vyhnout. Co se nejlepším českým celkům v úvodních duelech na evropské scéně povedlo a co naopak ne?