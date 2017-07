Škodu štvala tyčka proti BATE: To mi ani neříkejte! Zuřím, fakt zuřím

Berete jednogólovou výhru?

„Před zápasem bychom ji brali, cíl vyhrát a nedostat gól jsme splnili. Tohle je super. Cítíme ale, že vzhledem k vývoji zápasu to mohlo být víc. Kdybychom uhráli lepší výsledek, měli bychom pozici v odvetě lehčí. Ale nedá se nic dělat, musíme zabojovat. Zadarmo nám soupeř rozhodně nic nedá, to si dobře uvědomujeme.“

Bez váhání jste se postavil k pokutovému kopu. Věřil jste si na něj?

„Docela jo, poslední dobou je kopu a proměňuju. Věděl jsem, kam míč pošlu. Penalta byla jasná, nemá cenu verdikt rozhodčího komentovat. Naopak jsme mohli kopat ještě další, byly tam dvě ruce, z čehož jedna byla jasná. Centr do vápna a jeho to trefilo do ruky. Akorát rozhodčí už neměl odvahu písknout druhou.“

V Bělorusku musejí útočit domácí, budou chtít vymazat jednogólové manko. Ukázal vám soupeř, co dopředu umí?

„Trošku jo, ale v oslabení hráli dost vzadu a my se tam těžko dostávali. Kdyby byly síly vyrovnané, asi by víc útočili.“

Chcete naznačit, že vyloučení vám ublížilo?

„To rozhodně ne, ale bylo to trošku něco jiného.“

Mohl jste přidat druhý gól, ale trefil jste hlavou jen tyč. Bylo na vás vidět, jak to těžko nesete.

„To mi ani neříkejte. Zuřím, fakt zuřím... Nesl jsem to opravdu těžko, protože jsem cítil, že potřebujeme dát druhý gól. Šance jsme měli, neproměnili je sice, ale já pořád věřil, že ta moje znovu přijde a ještě jednou se trefím. Skočilo to bohužel na tyči. Prosazovali jsme se proti zhuštěné obraně těžko. Něco jsme pokazili, párkrát to nepřesně nakopli, ale bylo těžký to prokombinovat. Nějaké balony nám nevyšly. Pocity jsou možná trochu rozporuplné, ale spíš pozitivní.“

Byla obrana Borisova hodně nepříjemná? Strhli vám dokonce i pásku.

„Bránilo se na krev, tak to bývá. Byl jsem trochu naštvaný, ale tak to je.“

