ONLINE: BATE Borisov - Slavia. Hosté jdou do odvety s náskokem

Fotbalisty Slavie hrají v Borisově jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Pokud český šampion po úvodní domácí výhře 1:0 zvládne i odvetu 3. předkola Ligy mistrů v Bělorusku, udělá první ze dvou kroků do hlavní fáze vysněné soutěže a zároveň si zajistí podzim v evropských pohárech. Tím by Pražané splnili jeden z hlavních předsezonních cílů. Zápas sledujte od 19:00 ONLINE na iSport.cz.

Slávisté usilují o druhou účast ve skupině Ligy mistrů, kam dosud prošli jen v roce 2007. V případě postupu přes Borisov by červenobílí měli jistotu, že i kdyby následně nezvládli závěrečné 4. předkolo, dostali by se aspoň do skupiny Evropské ligy. Zároveň by jim vyřazení běloruského mistra přineslo prémii asi 146 milionů korun.

Pražané jdou do odvety v solidní pozici, i když před týdnem mohli uhrát v Edenu i lepší výsledek. Od 20. minuty a proměněné penalty Milana Škody vedli 1:0, ale pak už další góly nepřidali. Borisov přestříleli 23:3, v odvetě však čeká jejich kouč úplně jiný obraz hry. Běloruský šampion je na svém stadionu poslední dobou prakticky neporazitelný, od konce loňského května tam prohrál jediný soutěžní zápas.

