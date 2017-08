Fotbalisté Slavie hrají v Borisově jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Pokud český šampion po úvodní domácí výhře 1:0 zvládne i odvetu 3. předkola Ligy mistrů v Bělorusku, udělá první ze dvou kroků do hlavní fáze vysněné soutěže a zároveň si zajistí podzim v evropských pohárech. Tím by Pražané splnili jeden z hlavních předsezonních cílů. Trenér Jaroslav Šilhavý poslal do boje stejnou sestavu, která porazila Borisov doma 1:0. Zápas sledujte od 19:00 ONLINE na iSport.cz.