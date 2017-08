Kolaps, nechápu to. Rumuni nás posadili na zadek, zlobil se Vrba

Co vás stálo postup přes FCSB?

„Začátek nám vyšel, měli jsme tam několik situací, bohužel se nám nepodařilo dát první branku. Oni z první situace, kdy ten přímý kop byl snad z 25 metrů, dali gól a to ovlivnilo utkání. Pak jsme ale měli převahu a vyústilo to brankou na 1:1. Těch osm minut, kdy jsme dostali tři góly, co se tam stalo, to nechápu. Bylo tam špatné postavení hráčů, to rozhodlo o dvou brankách. Pak už si to soupeř uhlídal a my na to nedokázali zareagovat.“

Viníte z první branky gólmana Bolka?

„Viděl jsem to pouze z pohledu od tribuny, úplně nevím, jak to hodnotit. Spíš mě zarazilo to, že to šlo snad z 25 metrů. On to krásně trefil, Bolek si snad trošku sáhl, ale ta vzdálenost je samozřejmě dost velká.“

Zklamal vás dnešní výkon stoperů?

„U dvou inkasovaných branek měla být obrana důraznější. Ztráceli jsme balony při zakládání útoku, při rozehrávce bych očekával mnohem větší jistotu a přesnost.“

Plzeň nezvládla odvetu s FCSB. Nemůžeme si nechat dát tak laciné góly, litoval Hrošovský

Ovlivnily utkání karty a nedisciplinovanost vašeho týmu?

„Nechtěl bych hodnotit rozhodčího, červená asi byla správná. Hráče jsme upozorňovali, aby se nenechali vyprovokovat, ale stalo se. Některé žluté byly přísné, ale to je asi trend od UEFA. Emoce k fotbalu patří, některé věci si ale hráči musí pohlídat. Nediskutovat s rozhodčím a soupeřem, to do fotbalu nepatří.“

Co vám ukázal výkon některých hráčů směrem k dalším zápasům?

„Musíme počkat, až se uzdraví naši hráči (Limberský, Hubník, Kozáčik, Pilař). Ti můžou základní jedenáctku změnit. V dané chvíli jsme postavili to nejsilnější, co jsme mohli. Ukázalo se, že to nestačilo, spokojení nebudeme. Budeme se muset nad tím zamyslet a některým hráčům vysvětlit, co nedělali optimálně.“

Chyběl hodně David Limberský?

„Když porovnáte defenzivu v Bukurešti a tady, byl tam markantní rozdíl. David patří k hráčům, kteří jsou v obranné fázi velice silní a hodně pro mužstvo znamenají. Dneska jsme nebyli tak důslední, chyběli hráči, co by tomu dali impuls. Připadalo mi, že hlavně v poslední fázi utkání už tam nebyl žádný koncept.“

Bude těžké se teď nachystat na další zápasy a play off Evropské ligy?

„Za hlavu se to úplně hodit nedá. Vzhledem k prvnímu zápasu jsme si mysleli, že výsledek by mohl být lepší a mohli jsme mít klid. Cílem je postoupit do skupiny evropských pohárů, Liga mistrů je pryč a o to větší na nás teď bude tlak, abychom zvládli předkolo o Evropskou ligu. Musíme také překlopit na nedělní zápas v Jablonci, který bude stejně náročný. Pokud k tomu přistoupíme tak, jako v posledních dvaceti minutách, bude to hodně složité.“

Je to pro vás po výborném vstupu do sezony určité vystřízlivění?

„Říkali jsme si s kolegy, že jsme udělali tři kroky vpřed, ale teď zase čtyři kroky vzad. Po Bukurešti a Dukle to vypadalo, že bychom mohli být v euforii. Tenhle zápas nás posadil na zadek, budeme muset hodně věcí změnit, abychom se vrátili tam, kde jsme byli po Dukle.“

