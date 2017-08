Frustrace! Krmenčík neunesl kolaps, na červenou kvůli loktu ani nečekal

Byl to znovu on, kdo rozjásal vyprodanou plzeňskou arénu. Michael Krmenčík vstřelil proti FCSB vyrovnávací branku na 1:1, v tu chvíli Viktoria postupovala do play off o Ligu mistrů. Pak ale v druhé půli přihlížel rumunské smršti v odvetě 3. předkola, když do západočeské sítě napadaly tři rychlé branky, které znamenaly prohru 1:4. A v součtu s předchozí remízou 2:2 i vyřazení. Plzeňský forvard navíc zápas nedohrál, v 89. minutě udeřil obránce loktem a dostal červenou kartu.

Plzeň po krásně provedeném přímém kopu prohrávala 0:1, ale hnaná vlastními fanoušky zbraně nesložila. Prudký centr Řezníka se odrazil od domácího kanonýra a ten v 64. minutě rozvlnil síť.

Krmenčík byl v tu chvíli za takřka nesmrtelného hrdinu. V aktuální sezoně se trefil zatím v každém ostrém zápase Viktorie. Navíc ukázal, že v klíčových duelech je mimořádně produktivní – Viktorii zajistil postup do play off Ligy mistrů v minulé sezoně v Karabachu, gól dal před týdnem v Bukurešti a také v domácí odvetě.

Jenže Plzeň závěr zápasu absolutně nezvládla, v rozmezí 71. až 79. minuty třikrát inkasovala a podepsala si ortel vyřazení z boje o Ligu mistrů.

Na domácích fotbalistech pak byla znát frustrace, přispěl k tomu i přísný španělský sudí, který hráčům v modročerveném nasázel celkem osm žlutých karet. Mezi napomínanými byl i Krmenčík. Důrazný forvard podstupoval řadu soubojů na hranici pravidel, po jednom z nich mu to hlavní arbitr sečetl a ukázal žlutou.

V závěru, kdy už Plzeň dohrávala ztracený zápas, předvedl Krmenčík nejhorší moment. V 89. minutě se ohnal loktem po rumunském obránci, který ho zezadu držel, a nebylo co řešit. Když 24letý bijec viděl, že sudí sahá do kapsičky pro kartu, na nic nečekal, otočil se a bez řečí si to namířil rovnou do šaten.

„Michal patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Bojoval, nechal tam všechno, dostával se do šancí, dal gól,“ chválil ho nejprve trenér Vrba. Jenže u Krmenčíkovo výkonu zůstává kvůli zbytečnému vyloučení nepříjemná kaňka. „To co udělal v závěru, do fotbalu to nepatří. Je to pro něj obrovská zkušenost a doufám, že se z toho poučí,“ dodal Vrba.

