Na zeď patří! Škoda sklízel chválu, pro Slavii si přeje Maribor

Dal gól v obou zápasech proti BATE Borisov. Kanonýr Milan Škoda velkým dílem přispěl k tomu, že Slavia prošla do play off Evropské ligy. „Je super, že jsme ten zápas zvládli a že máme jistotu Evropy a šanci bojovat o Ligu mistrů,“ zářil po příletu z Bělortuska, kde skóroval při prohře 1:2. Už po prvním poločase, v jehož závěru se prosadil z rohového kopu, ho klubový šéf Jaroslav Tvrdík na Twitteru označil za legendu.

Po prvním zápase, ve kterém Slavia jasně dominovala a zvítězila 1:0, Škoda a spol. zřejmě neočekávali tak těžkou odvetu. Jenže už v 5. minutě po chybě brankáře Laštůvky prohrávali.

„Bylo to hodně náročný. Myslím si, že ten domácí zápas nám neukázal všechno. Jejich zkušenosti z evropských soutěží jsou velké,“ upozornil Škoda, že Borisov v posledních 10 letech hrál pětkrát v základní skupině Ligy mistrů.

Když Škoda v závěru prvního poločasu hlavou vyrovnal, zdálo se být téměř hotovo. Běloruský tým by v tu chvíli musel vyhrát minimálně o dvě branky. „V šatně jsme si říkali, že už nesmíme dostat gól, protože pak by to už zase bylo těžký. A my přijdeme na hřiště a za 10 vteřin dostaneme gól,“ nechápal kapitán.

Ve druhém poločase se slávisté báli o výsledek, zatáhli se a bránili hubený náskok dvojzápasu. „Bylo to strašný. V jednu chvíli mi přišlo, že jsme byli asi pět minut v našem rohu, to bylo nepříjemný. Ale naštěstí jsme ten tlak ustáli,“ ulevil si Škoda.

Nejlepší střelec Slavie v historii samostatné české ligy si oddechl, že jeho tým už má jistou minimálně základní skupinu Evropské ligy. „Samozřejmě je super, že máme jistotu Evropy a šanci bojovat o Ligu mistrů. Mezi fanoušky je zájem o ligu, tak věřím, že bude i o evropské poháry,“ doufá pražský rodák.

Škodův vliv na dvojutkání proti BATE Borisov ocenil i předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Ten už po prvním poločase napsal na svůj Twitter jasný vzkaz. „Milan Škoda ukazuje, proč má již dnes svoje místo mezi legendami na zdi Edenu!!! Kapitán.“

Slavia se nyní může těšit na 4. předkolo Ligy mistrů. Pokud ho zvládne a postoupí, tak si přesně po 10 letech zahraje v hlavní soutěži. Soupeře se dozví při pátečním losování v Nyonu, vzejde z pětice Olympiakos Pireus, Celtic Glasgow, FC Kodaň, kyperský APOEL nebo Maribor. „Já tipuju Maribor,“ vyslovil se Škoda.

MISTROVSKÁ ČÁST Nasazené týmy Nenasazené týmy Olympiakos Pireus Karabach Celtic Glasgow Astana FC Kodaň Rijeka APOEL FC Hapoel Beerševa Maribor Slavia Praha