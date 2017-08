Vízek chválí Slavii, brání Plzeň: Pořád hraje v Česku nejlepší fotbal

Upachtěný, ale zasloužený postup Slavie, na druhé straně obrovské zklamání v Plzni. To přinesly středeční odvety 3. předkola Ligy mistrů. Zatímco Pražané si i přes prohru 1:2 s BATE Borisov uhráli vstupenku do play off Ligy mistrů, Plzeň po prohře 1:4 s rumunskou FCSB v boji o elitní evropskou klubovou soutěž končí. "Když chytíte Balkán, je to nechutný," zastává se v rozhovoru pro iSport TV západočeského kolektivu bývalý fotbalový reprezentant a známý glosátor Ladislav Vízek.