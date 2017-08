Los play off Ligy mistrů: Slavii čeká APOEL, souboj začne na Kypru

APOEL Nikósie (Kypr) - stupeň obtížnosti - 3



V minulém ročníku Ligy mistrů měli našlápnuto do základní skupiny, ale vyřadila je těsně FC Kodaň. Tuhle soutěž si už ale dvakrát zahráli, poprvé na podzim 2009, podruhé o dva roky později. Druhá účast byla famózní z pohledu kyperského fotbalu, jemuž nepřetržitě pět let vládnou - postup ze skupiny z prvního místa a pak přes Lyon až do čtvrtfinále, kde vypadli s Realem Madrid. Nyní jsou v play off jako pokořitelé rumunského Viitorulu, kterého složili třemi brankami v prodloužení. Obtížnost ostatních soupeřů podle Sportu, kterým se Slavia vyhnula: Olympiakos (4), Celtic (4), Kodaň (4), Maribor (2)