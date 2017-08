APOEL? Těžký soupeř. Chtěl jsem raději Celtic nebo Kodaň, říká Švento

Velkou radost nemá. Zrovna APOEL si ještě s Olympiakosem nepřál. „Z fotbalového a klimatického hlediska je to nepříjemný soupeř,“ soudí obránce Slavie Dušan Švento. Ale chápe, že mu stejně nezbývá nic jiného než páteční los přijmout, pak kyperského mistra vyřadit a hurá do Ligy mistrů...

Jak vidíte postupové šance?

„V dnešním fotbale je každý zápas otevřený, takže vidím naše šance pozitivně, ty play off zápasy jsou hodně těžké, rozhodují detaily, maličkosti, to vědí všichni. Musíme se soustředit na sebe, abychom se co nejlépe připravili, abychom společně došli do toho vytouženého cíle.“

Jaký jste měl vy osobně tip? Chtěli jste se asi vyhnout Olympiakosu…

„Já jsem tipoval Celtic, nepřál jsem si Olympiakos a právě APOEL. No a nevyšlo to.“

Proč jste si nepřál APOEL?

„Pro mě osobně je to dost nepříjemný soupeř, třeba už z toho klimatického hlediska, a pak i z toho fotbalového, to se týká kyperského i například řeckého fotbalu. Z toho pohledu jsem byl více otevřený Celtiku nebo Kodani. Ale říkám, že to je můj osobní výběr a názor.“

Máte jistotu pohárů. Hraje to nějakou roli, že můžete být v klidu?

„Ten program je dost nahuštěný, teď nás čeká Ostrava, takže se musíme soustředit na Baník. V klidu člověk být nemůže, protože ten program jde od zápasu k zápasu celkem rychle, takže se člověk připravuje na ty zápasy v tempu. Klid, dá se říct, v dnešním fotbale skoro ani neexistuje.“

Pamatujete si tažení klubu APOEL Ligou mistrů, kde došli až do čtvrtfinále?

„Vím, že se jim jednu sezonu celkem dařilo, ale nějak detailně jsem to nesledoval. Ale určitě se ten tým obměnil, soupisku jsem však zatím neviděl. Bude na to čas, abychom se na ně připravili.“

A před dvěma lety, když dvakrát podlehli ve skupině Evropské ligy Spartě?

„To si nějak nevybavuju, byl jsem ještě v bundeslize a nějak jsem Spartu nesledoval (smích), nevím.“

Máte vy osobně nějakou zkušenost s kyperským týmem?

„Na reprezentační úrovni ano, myslím, že jsme hráli i přímo na jejich stadionu. Se Salcburkem jsme hráli proti jejich rivalovi Omonii, přes ně jsme postoupili, ale už tahle zkušenost říká, že ti soupeři jsou hlavně v domácím prostředí hodně nepříjemní. Jejich fanoušci je ženou dopředu a pomáhají jim také klimatické podmínky. Jak jsem povídal na začátku, nebude to lehký zápas.“