Stoch bude na APOEL! Přestup do Slavie už je dokončen, uvedl Tvrdík

Slovenský fotbalista Miroslav Stoch teprve v pátek přestoupil z Fenerbahce Istanbul do pražské Slavie a v úterý si bude moct poprvé obléci červenobílý dres. O jeho registraci na soupisku informoval na Twitteru předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. „Transfer byl po zaplacení 100 procent dnes večer dokončen,“ uvedl.

„Kdyby to šlo, tak bychom nechali zapsat oba dva, ale bohužel jde jen jeden," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. Poté, co přišla Stochova transferkarta, rozhodl se pro slovenského záložníka.

Od pátečního příchodu do Slavie stihl Stoch jen dva tréninky. "A třetí bude tady na Kypru. Fyzicky jsem úplně v pořádku. Dva měsíce jsem v tréninku, odehrál jsem dost přípravných zápasů, naposledy před týdnem proti Cagliari. Odehrál jsem nějakých 75 minut. Doufám, že jsem v pohodě, natrénováno bych měl mít," uvedl Stoch.

S APOELem očekává mimořádně vyrovnaný dvojzápas. "APOEL má kvalitu, ale může to být padesát na padesát. Podle mě mají obě mužstva naprosto vyrovnané šance na postup. Rozhodnou asi maličké chyby. Uvidíme, kdo jich udělá víc a kdo míň a kdo půjde dál. Pevně věřím, že to budeme my," dodal Stoch.