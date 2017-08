Malá domů, která může stát balík. Bern potopil v Lize mistrů kuriózní vlastňák

Úvodní utkání play off Ligy mistrů nebylo ze strany švýcarských Young Boys vůbec špatné. Proti ruskému CSKA byli aktivnější, vytvořili si více šancí a k dokonalosti už chyběly pouze góly. V první minutě nastavení však přišel dlouhý nákop hostů z vlastní poloviny a následující vteřiny domácí publikum umlčely.

K vysokému míči přistoupil obránce Kasim Nuhu, který se ho pokusil hlavičkou posunout na brankáře Davida von Ballmoose, a když mu první pokus nesedl, zkusil to podruhé. Bohužel pro domácí už byl ale jejich brankář dávno příliš daleko z branky a mohl pouze sledovat, jak mu míč prolétá nad hlavou.

Dvaadvacetiletý brankář, který v létě přišel z druholigového Winterthuru, se ještě pokusil míč doběhnout, ale marně. Společně se stejně starým kolegou z obrany se tak mohl chytat za hlavu, protože daroval ruskému celku skvělý výsledek do odvety.

Bývalé mužstvo českého obránce Jana Lecjakse může naopak neshoda stopera s brankářem stát stamiliony korun, které by získal za případný postup do Ligy mistrů. V ruské metropoli tak musí pořádně zabrat, jinak ho čeká pád do Evropské ligy.

VIDEO | Podívejte se na vlastní gól Kasima Nuha

That took a lot of effort! > Ghanaian defender Kasim Nuhu's own goal downs Young Boys (YB v #CSKA) #UCL pic.twitter.com/vv9g353X3O — Lrrr (@coldplague) August 16, 2017

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 90+1. Nuhu (vl.) Sestavy Domácí: Ballmoos – Mbabu, Bergen (C), Nuhu, Benito – Sulejmani, Sanogo, Bertone, Ravet (73. Fassnacht) – Hoarau, Assalé (85. Nsamé) Hosté: Akinfejev (C) – Berezuckij, Vasin, Ignaševič – Golovin, Wernbloom, Dzagoev (73. Milanov), Fernandes, Ščennikov – Vitinho, Chalov (54. Olanare) (90. Natcho) Karty Domácí: Bertone, Sanogo, Bergen Hosté: Dzagoev, Wernbloom, Ščennikov Rozhodčí Stadion Stade de Suisse, Bern

