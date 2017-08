Ten vyrostl! Jako dítě vedl kapitána Liverpoolu, teď přiblížil Ligu mistrů

Když 22. září 2009 vedl Jamie Carragher jako kapitán Liverpool do pohárového utkání proti Leedsu, za ruku vedl desetiletého klučinu. O necelých osm let později je tento odrostlý chlapec opět v centru dění. Trent Alexander-Arnold má totiž za sebou premiéru v Lize mistrů, na půdě Hoffenheimu a krásným gólem z přímého kopu otevřel skóre a přispěl k slibné výhře "Reds" 2:1. Carragher na toto staré „setkání“ s mladíkem bleskově zavzpomínal a nadějný obránce slyší chválu ze všech stran.

Nebýt zranění Nathaniela Clyna, na pravý kraj obrany by se Trent Alexander-Arnold téměř jistě nedostal. Kdyby navíc nechyběl kvůli přestupu do Barcelony trucující Coutinho, kopal by ve 35. minutě přímý kop on. Realita byla ale jiná, a tak se mohl vyznamenat osmnáctiletý teenager.

Trent Alexander-Arnold poslal míč přes zeď k tyči takovým způsobem, že to pro gólmana Hoffenheimu Olivera Baumanna bylo nechytatelné. „Nejdříve se mi nezdálo, že to jde do branky, ale nakonec to tam spadlo a myslím si, že to byl dobře zahraný přímý kop,“ uvedl po utkání šťastný střelec.

Díky tomuto gólu šel jeho tým do šaten za stavu 1:0. A ihned během poločasové přestávky úterního utkání připomněl legendární Jamie Carragher na svém Twitteru osm let starý snímek, ve kterém mu Trent Alexander-Arnold dělá jako tehdejšímu kapitánovi Liverpoolu doprovod na trávník.

Tento příspěvek způsobil na všech sociálních sítích velký ohlas. Pro mnohé fanoušky bylo překvapením, že se k rozehrání standardní situace staví zrovna talentovaný mladík. Vždyť v tu chvíli byli na hřišti daleko ostřílenější hráči.

„Přímé kopy pravidelně trénuju. Abych byl ale upřímný, nemyslel jsem si, že mě k tomu pustí. Ale pustili mě,“ řekl vysmátý obránce. Prsty v tom měl i trenér Jürgen Klopp. „Šel to kopat, protože jsem mu řekl, ať jde. Je v tom dobrý.“

„To když osmnáctiletý hráč kopne přímý kop takovýmto sebevědomým způsobem je pro mě zajímavější a důležitější, než nějaká malá chyba,“ dodal padesátiletý kouč. S pochvalou přispěchala také další klubová legenda - Steven Gerrard.

„Z Alexandra-Arnolda se stane TOP hráč. Takovými výkony dává Jürgenovi jasně vědět, že je připravený na velké věci. Je velkým profesionálem, v akademii strávil hodně času a nezapomněl na to, odkud pochází,“ řekl nynější trenér týmu liverpoolského týmu do 18 let.

VIDEO | Parádní trefa 18letého obránce Liverpoolu zaujala svět

Trent Alexander-Arnold, remember the name. pic.twitter.com/EcACpDKBId — Anfield Express (@AnfieldExpress) August 15, 2017

Německý kouč se ale snažil svou hvězdičku nepřechválit: „Musí se ještě spoustu věcí naučit.“ Její kvality a přínos však otevřeně uznává. „Je to opravdu skvělý hráč a jsem rozhodně raději, když to skončí 2:1, než 1:0,“ uzavřel po výhře nad Hoffenheimem.

Trefa odchovance ihned spustila smršť příspěvků příznivců Liverpoolu, čtvrtého týmu předešlé sezony Premier League. A de facto všechny směřovaly stejným směrem. „Nepotřebujeme Coutinha, když máme Alexandera-Arnolda,“ shodovali se fanoušci na Twitteru.

Ofenzivní hvězda, která má exekuci přímých kopů na starosti, by totiž ráda přestoupila do Barcelony, která o něj oficiálně potvrdila zájem a poslala už několik neúspěšných nabídek.