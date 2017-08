Přestože do odvety 4. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Slavie a APOELu Nikósie zbývá ještě pět dní, už teď je jasné, že bude vyprodáno. Fanoušci dnes ráno vykoupili poslední volné vstupenky a středeční duel tak bude sledovat zcela zaplněný stadion v Edenu, kam by mělo dorazit okolo 19 tisíc diváků.

Slavia v úterý v úvodním vzájemném duelu na Kypru po dvou inkasovaných gólech v prvních deseti minutách prohrála 0:2 a v odvetě ji čeká těžký úkol.

Pokud by se jí povedlo dvojzápas otočit, zahrála by si skupinu Ligy mistrů podruhé v historii a zároveň by získala finanční prémii necelých 385 milionů korun. V opačném případě by přešla do skupiny Evropské ligy.