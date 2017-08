Slavii se vrací Danny, Deli asi nebude. Altintop je v pohodě, tvrdí Šilhavý

Před klíčovou odvetou play off Ligy mistrů proti APOELu přišla pro Slavii dobrá zpráva. Zkušený záložník Danny, který ukázal na začátku sezony slušnou formu, je po zranění v pořádku. „Na 99,9% by měl nastoupit,“ potvrdil kouč„sešívaných“ Jaroslav Šilhavý. Horší je situace u stopera Simona Deliho. Naopak Halil Altintop je podle trenéra i záložníka Josefa Hušbauera v dobré náladě i přes incident na Bohemians.

Portugalec Danny dal gól proti Jihlavě, ale zároveň si poranil koleno. Proto nehrál na půdě APOELu ani v ligovém utkání proti Bohemians 1905. Týmu chyběl. V úterý ale již normálně trénoval s ostatními bez úlev a proti APOELu by neměl chybět v základní sestavě.

„Danny je velmi zkušený hráč. Kvůli takovým zápasům, jako hrajeme ve středu, tady je. Věřím, že on může být rozhodujícím faktorem,“ doufal trenér Slavie Šilhavý.

Zkušený kouč má rovněž k dispozici další hráče, kteří v minulých týdnech bojovali se zraněním. „Připraveni jsou Jakub Hromada, Jan Sýkora i Ruslan Mingazov,“ potvrdil Šilhavý.

Naopak mimo zůstává kapitán Jiří Bílek a nastoupit nejspíš ještě nebude moct ani klíčový stoper Simon Deli. Ten trénoval v úterý jen individuálně. „Necháváme si u něj malou jiskřičku naděje, ale moc tomu nevěřím,“ tvrdil kouč Slavie.

Deliho nepřítomnost by případně Šilhavý vyřešil stejně jako v předchozích zápasech. Na stoperu by měl naskočit Michael Ngadeu, na pozici defenzivního záložníka Tomáš Souček. „V začátku na APOELu nám asi Deli trochu chyběl, ale jinak to funguje dobře,“ pochválil kouč své svěřence.

Altintop? Žádný problém

Po zápase na Bohemians ale fanoušci Slavie řešili nejen neproduktivitu týmu. Hodně se propíral Halil Altintop, který chtěl příznivcům věnovat dres, ale ten se mu vrátil zpátky. Slávisté ho pak na sociálních sítích zaplavili povzbudivými vzkazy a omluvami. Trenér Šilhavý si z toho velkou vědu nedělal.

„Co mám informace, tak se fanoušci omluvili za jednoho svého člena z kotle. Řekli, že to snad není ani fanoušek. Bylo to takové diskutabilní. Údajně v tom nebylo ani gesto, že by Halila nějak nesnášel nebo vyjádřil nevoli nad výkonem,“ tvrdil zkušený kouč.

„Halil je v pohodě. Je to velice zkušený hráč, má toho za sebou spoustu. Ve velkých zápasech dokáže hru zklidnit a být na míči nebezpečný,“ dodal na adresu zkušeného tureckého záložníka.

Podobně to viděl i záložník Josef Hušbauer. „Určitě jsme mu dodali v kabině velkou podporu. Halil to vzal sportovně. Nebyl to problém, který bychom nějak hodně řešili,“ tvrdil.