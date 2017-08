Jak půjde Slavia na APOEL? Stoch vs. Van Buren, Rotaně trenér podrží

Už dnes večer to vypukne! Fotbalisté Slavie se pokusí v odvetě play off Ligy mistrů zvrátit prohru 0:2 a postoupit před kyperský APOEL do skupinové fáze vysněné soutěže. Trenér Jaroslav Šilhavý i hráči působí sebevědomě a bojovně. Jak by měl domácí tým na trávník od 20:45 (vysílá O2 TV Sport) vyběhnout? Velká překvapení se čekat nedají, největší otazník je na pravé straně zálohy.