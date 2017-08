Pekhart má smůlu, do LM jde Maribor. Celtiku stačila i porážka 3:4

SOUHRN | Fotbalisté Celticu Glasgow prohráli v odvetě 4. předkola Ligy mistrů v Astaně 3:4, vzhledem k domácí výhře 5:0 ale s přehledem postoupili do základní skupiny. Do ní se dostali už podesáté a vyrovnali skotský rekord, který dosud patřil jejich městskému rivalovi Rangers. Smůlu má naopak Tomáš Pekhart, jehož Beer Ševa prohrála odvetu v Mariboru 0:1 a přes domácí výhru 2:1 vypadla. Pekhart měl v závěru velkou šanci, ale hlavičkou míč do sítě nedostal. Místo ve skupině si zajistily také Neapol, Olympiakos a Sevilla.