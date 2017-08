Šilhavý: Z APOELu nechci dělat chudáky, ale šance na LM byla velká

Jaké máte pocity po dvojzápasu s APOELem?

„Jsme zklamaní. Myslím, že mimo první dvacetiminutovky na Kypru jsme byli lepším týmem. Bohužel ten úvod tam nás stál postup.“

V odvetě jste opět nedali gól. S čím jste do zápasu šli?

„Dnes jsme chtěli vstoupit do zápasu tlakem a dát gól co nejdřív. První se nám podařilo, druhé ne. Hráče musím pochválit, odvedli velký výkon. Akorát nás neustále zlobí produktivita. Soupeř byl kvalitní na míči, má zkušené hráče. Hráli i takticky, při faulech to natahovali. Ale je to naše chyba, šance jsme si vytvořili a neproměnili je. I diváci potřebovali povzbuzení v podobě gólu.“

Po přestávce už dokázal APOEL váš tlak dost rozbít. Proč?

„Ve druhém poločase měl soupeř více prostoru a byl nebezpečný při brejcích. Už tam tolik šancí nebylo. Přesto jsme měli dát minimálně jeden gól. Myslím, že by pak soupeř znervózněl a věřím, že bychom to zdramatizovali. Máme Evropskou ligu a i tak sem přijedou kvalitní soupeři.“

Hosté až extrémně zdržovali, třikrát byla na hřišti nosítka. Jak jste to viděl z lavičky? Mluvil jste třeba se čtvrtým rozhodčím?

„Trošku jsme to předpokládali, protože nám to předvedli už na Kypru. Čtvrtého rozhodčího jsem se ptal, ale pořád polehávali. Z deseti minut se hrálo možná šest a ani je nenapomenul. Nechci si moc stěžovat, ale myslím, že je mohl trochu popohnat.“

Necítíte zpětně, že šance na Ligu mistrů byl velká?

„Já bych hlavně nechtěl ze soupeře dělat chudáky. Měli hodně kvalitní hráče. Ale myslím, že v kontextu toho dvojzápasu byla šance dostat se do Ligy mistrů velká. Díky titulu jsme byli v mistrovské části. O to víc to mrzí, to souhlasím.“

Jak vám narušilo plány zranění Milana Škody?

„Samozřejmě je to narušilo. Dnes ráno Milan přišel, že se necítí dobře, měl nějakou virózu. Doufali jsme, že se dá dohromady. Domluvili jsme se, že to zkusí na rozcvičce. Bohužel se necítil dobře, takže odjel domů. Myslím, že jeho náhradník Mick van Buren odvedl výborný výkon, ale chyběl tomu gól.“

Odstoupit musel také Stoch, po zranění ještě nebyl úplně fit Danny. Jak tohle zápas ovlivnilo?

„Stoch toho hodně odpracoval, bohužel si před půlí vyvrtnul kotník. Snad to nebude nic vážného, ale už ho to nepustilo. Na Dannym byl výpadek vidět, nějaké omezení tam možná bylo. Chtěl do toho jít, říkal, že se cítí dobře, ale myslím, že kdyby byl na 100 procent fit, předvedl by lepší výkon.“

Bude mít vyřazení nějaké důsledky?

„Vypadli jsme po dobrých výkonech. Produktivita nás stála postup, to je jasné. Nicméně život jde dál, teď nás čekají další zápasy. V neděli hrajeme s Mladou Boleslaví ligu a pak máme 14 dnů pauzu. Věřím, že tam se tým stabilizuje.“

Budete o to více tlačit na příchod útočníka, o kterém už delší dobu jednáte?

„Věřím, že útočník ještě přijde, neustále se na tom pracuje. Typologicky by měl být jako Milan Škoda.“