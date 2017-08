Slávisty štvalo polehávání APOELu. Bořil chytal nervy, Tvrdík psal o frašce

Zklamání z roztrhání snu o Lize mistrů. Frustrace ze simulování a natahování času v podání hráčů APOELu Nikósie. To červenobílým vadilo, ale nic proti tomu nezmohli. Slavia smutní, že se přes kyperského mistra do nejprestižnější evropské soutěže nedostala.

Jakýkoliv faul nebo tvrdší souboj končil pádem hráče APOELu Nikósie a následně jeho povalováním na hřišti a žádostí o ošetření. Často pak následoval rychlý návrat na trávník. Fanoušci hromově pískali, svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se marně snažili protestovat.

„Už jsem asi něco podobného zažil, ale teď si nevzpomenu, s kým to bylo. Teď to byl ale extrém, už jsem chytal nervy, už jsem chtěl do někoho zajet. Nevím, proč je rozhodčí hned nevykázal. A pak je hned pustil na hřiště. Velké zklamání,“ popisoval obránce červenobílých Jan Bořil.

„Vadilo mi to, ale je to logické, že chtěli trochu zdržovat. Ale aby třikrát přišla nosítka, to je dost. Když už jsou nosítka, to by měla být zlomená noha. Tohle je moc. Nevím, proč to rozhodčí toleroval. Nechci se určitě vymlouvat, ale k téhle soutěži to nepatří,“ přidal se kapitán týmu z Edenu Josef Hušbauer.

Záložník, jenž byl při absenci Milana Škody kapitánem Slavie, pak v tomto duchu vypálil i glosu na otázku, zda APOEL „sešívaným“ ukázal, jak se takové zápasy hrají. „Ukázali nám možná to, jak se dobře leží na zemi,“ prohodil Hušbauer.

„Trošku jsme to předpokládali, protože nám to předvedli už na Kypru. Čtvrtého rozhodčího jsem se ptal, ale pořád polehávali. Z deseti minut se hrálo možná šest a ani je nenapomenul. Nechci si moc stěžovat, ale myslím, že je mohl trochu popohnat,“ řekl k tomuto tématu trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Polehávání soupeře nadzvedlo už během utkání slávistického předsedu představenstva Jaroslava Tvrdíka. „Simulace a zdržování APOELu je nechutná fraška, která s fotbalem nemá nic společného. Rozhodčí měl dávno vylučovat. Ostuda,“ napsal Tvrdík na Twitteru.

Rozhodčí Milorad Mažič v dusné atmosféře nepodléhal nátlaku slávistů a nechtěl s nimi moc diskutovat. „Vždy nás hned odehnal, abychom nedostali žlutou. Vůbec nechtěl, abychom s ním komunikovali. Je to těžké. Co s tím ale uděláte, když tam leží? On zavolá doktory a vy musíte čekat,“ líčil Bořil.

„Nechtěl moc mluvit, chtěl to nechat na sobě. Jen říkal, že nastaví, že s tím nic neudělá,“ konstatoval Hušbauer, jenž měl jako kapitán největší právo se sudím komunikovat.

Hlavní důvod slávistického vyřazení z Ligy mistrů to však nebylo. „Nemyslím si, že nás rozhodili, spíš byli chytří, tímhle naháněli čas a nás nepustili do většího tlaku. Když jsme si však šance vytvořili, nedali jsme góly, je to naše chyba,“ uvedl Bořil.

