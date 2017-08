Slavii zkosila zranění. Škoda odpadl, Danny nebyl fit a Stoch se zranil

Neproměněné šance, zdržující soupeř a ještě smůla na zranění. Slavii se to proti APOELu ve 4. předkole Ligy mistrů prostě nesešlo. K vyřazení totiž přispěly mimo jiné vynucené absence v obou zápasech. V odvetě na poslední chvíli vypadl ze sestavy kanonýr Milan Škoda, o poločase zase musel odstoupit do té doby nejlepší hráč na place Miroslav Stoch.

Už v prvním zápase Slavii absence bolely. Hlavně v prvních minutách utkání na Kypru se projevila neúčast klíčového stopera Simona Deliho, když hosté dvakrát inkasovali.

„Tam nám určitě chyběl,“ přiznal trenér Jaroslav Šilhavý. Deli nemohl nastoupit ani v domácí odvetě, ovšem to už si na sebe Michael Ngadeu a Jakub Jugas zvykli a odehráli velmi dobrý zápas.

Na Kypru nemohl hrát ani čerstvě zraněný Danny, Portugalec si proti Jihlavě poranil koleno. V odvetě sice nechyběl v základní sestavě, nejspíš ale ještě nebyl připravený na 100%. Při rozcvičení se trochu šetřil, například raději nestřílel na branku jako ostatní z týmu.

V zápase byl každopádně Danny aktivní a dokonce se dvakrát ke střele dostal. Jenže v obou případech zklamal a ani jednou neskóroval, což muselo domácí zatraceně mrzet. Postupně trochu odpadl a v 71. minutě ho vystřídal Jan Sýkora. Zranění si i tady vzalo svou daň.

„Na Dannym byl výpadek vidět, nějaké omezení tam možná bylo. Chtěl do toho jít, říkal, že se cítí dobře, ale myslím, že kdyby byl 100% fit, předvedl by lepší výkon. Kdyby byl plně zdravý, třeba by i z těch šancí dal gól,“ připustil Šilhavý po zápase.

Slavii ovšem potkaly proti odvetu s APOELem ještě dvě pohromy. První přišla před zápasem. Útočník Milan Škoda sice zkusil s týmem rozcvičení, ale odešel předčasně. Důvod? Celý den ho trápila viróza, zápas by nezvládl. Proto nenastoupil a nebyl ani na lavičce.

„Dnes ráno Milan přišel, že se necítí dobře, měl nějakou virózu. Doufali jsme, že se dá dohromady. Domluvili jsme se, že to zkusí na rozcvičce. Bohužel, nešlo to, takže odjel domů. Myslím, že jeho náhradník Mick van Buren odvedl výborný výkon, ale chyběl tomu gól,“ tvrdil Šilhavý.

A bohužel pro domácí nebyl zraněním konec. Těsně před poločasem se totiž stala nepříjemnost Miroslavu Stochovi. Slovenský záložník se poranil při pokusu o centr a hned bylo jasné, že je zle. Stoch to sice ještě o přestávce zkusil, ale hřiště rychle frust opustil.

Pro Slavii šlo o velkou ztrátu, Stoch totiž hrál v prvním poločase velmi dobře a byl nejaktivnějším slávistou. „Stoch toho hodně odpracoval, bohužel si před půlí vyvrknul kotník. Snad to nebude nic vážného, ale už ho to nepustilo,“ litoval dalšího zranění slávistický trenér.

