Ženská minela století! Tři hráčky šly samy na bránu Barcelony, gól nedaly

Ne vždy se na fotbalisty usměje štěstí. Hráčky litevského celku v prvním vyřazovacím kole Ligy mistryň porazily Curych, v osmifinále však nastoupily proti silné Barceloně. Outsiderky od 57. minuty prohrávaly 0:3, před domácím publikem ovšem mohly zazářit a zkazit brankářce španělského týmu čisté konto.

V 67. minutě mohly využít její minely, když netrefila při odkopu míč. Hned tři se řítily na barcelonskou bránu, která zela prázdnotou. Jenže co čert nechtěl. Jedna z hráček těsně před bránou ustoupila, aby si vzájemně nepřekážely, zbylé dvě se však nedomluvily zrovna nejlépe a srazily se. Obránkyně Barcelony tak zvládly v klidu uklidit míč do bezpečí.

Katalánský celek nakonec vyhrál vysoko 6:0 a hráčky oslavily svou historicky nejvyšší výhru v Evropě. Od postupu do čtvrtfinále jsou už jen krůček, odvetu odehrají doma za týden.

this might be the howler/sitter combination of the century, brought to you by Gintra-Universitetas and Barcelona players in the UEFA Women's Champions League. #UWCL pic.twitter.com/iumAyMEMCe