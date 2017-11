Neville předpověděl kolaps Liverpoolu. Nehráli jsme fotbal, štvalo Kloppa

Nevídaný kolaps předvedli fotbalisté Liverpoolu v zápase Ligy mistrů na půdě Sevilly. Když Roberto Firmino ve 30. minutě zvyšoval z dorážky už na 3:0, zdálo se, že hosté s přehledem dokráčí k výhře a jistotě postupu do osmifinále. Jenže ve druhé půli Liverpool naprosto selhal, dostal tři góly a o jarní boje ještě může v závěrečném duelu skupiny E se Spartakem Moskva přijít. „Cítíme se jako poražení, ale my jsme neprohráli,“ snažil se hledat něco pozitivního kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51. Ben Yedder, 60. Ben Yedder, 90+3. Pizarro Hosté: 2. Firmino, 22. Mané, 30. Firmino Sestavy Domácí: S. Rico – Mercado, Geis, Lenglet, Escudero (C) – N'Zonzi (46. F. Vázquez), Banega, Pizarro – Sarabia, Ben Yedder (81. Correa), Nolito (73. Muriel). Hosté: Karius – Joe. Gomez, Lovren, Klavan, A. Moreno (63. Milner) – Wijnaldum, Henderson (C), Coutinho (63. Can) – M. Salah (87. Oxlade-Chamberlain), Firmino, Mané. Náhradníci Domácí: Soria, Corchia, Krohn-Dehli, Correa, Navas, Muriel, Vázquez Hosté: Mignolet, Milner, Sturridge, Oxlade-Chamberlain, Can, Solanke, Alexander-Arnold Karty Domácí: Banega, Mercado Hosté: A. Moreno, Henderson, Can Rozhodčí Brych – Borsch, Lupp Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

„V prvním poločase jsme předváděli výborný výkon, ale ve druhé půli jsme úplně přestali hrát fotbal. A nezačali jsme až do doby, kdy jsme dostali druhý gól, pak jsme se zase zlepšili a měli pár šancí, jenže oni dokázali vyrovnat,“ popisoval Klopp příčiny selhání. „Je to pro nás jako porážka, ale my jsme neprohráli. Je tu ještě poslední zápas a všechno máme stále ve svých rukou. Ale v ten moment jsem se cítil vážně mizerně,“ přiznal německý trenér.

Koho ovšem selhání Reds nepřekvapilo, byla někdejší hvězda Manchesteru United Garry Neville. Ten ve chvíli, kdy Firmino zvyšoval na 3:0, tweetoval: „Tohle skončí 3:3!“

3-3 this! — Gary Neville (@GNev2) November 21, 2017

A trefil se dokonale – i když ve druhé půli pak prorokoval Liverpoolu dokonce porážku. „Klopp musí být zničený, byl jen vteřiny od postupu ze skupiny. Ve druhé půli ale příliš mnoho hráčů vypadalo, že už si jsou jistí vítězství a přestali hrát,“ měl jasno i bývalý záložník Chelsea Pat Nevin.

„Je to hrozně frustrující, ale Liverpool musí hledat pozitiva. Remíza může být dobrý výsledek. Musí se soustředit na sobotní zápas s Chelsea,“ vykládal také televizní expert Michael Owen. Ten ale na rozdíl od fanoušků, kteří nemohli Kloppovi přijít na jméno, kouče částečně hájil.

„Myslím, že střídání zvolil dobře, za stavu 3:2 tam poslal Cana a Milnera. Takticky to bylo v pořádku, ale celkem oprávněně bude muset odpovídat na nepříjemné otázky,“ nechal se slyšet bývalý rychlík Liverpoolu.