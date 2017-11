Kluci, mám rakovinu, šokoval v šatně kouč Sevilly. Hráči pak obrali Liverpool

Vypadalo to hrozivě. Po prvním poločase odcházeli fotbalisté Sevilly do kabin ve středečním duelu Ligy mistrů s Liverpoolem za stavu 0:3. Myšlenky na jakýkoliv bodový zisk vypadaly v tu chvíli jako pořádné sci-fi. Během pauzy se navíc domácí hráči dozvěděli šokující informaci, která zamávala s celým vývojem zápasu. „Mám rakovinu,“ sdělil jejich trenér Eduardo Berizzo. Zatímco v šatně byli z této zprávy zaskočeni, na hřišti však předvedli strhující výkon. Vstřelili tři góly a doma nakonec proti anglickému klubu vyválčili alespoň bod za remízu 3:3.

Byla to krizová situace. Na domácím hřišti prohrávali už po prvním poločase o tři góly. Skoro by se dalo říct, je hotovo. V hlavách vedoucího Liverpoolu už to tak zřejmě bylo nastaveno. Jenže Klopp a spol. zřejmě netušili, co se během pauzy v šatně španělského celku odehrává.

Podle andaluských zdrojů měl 48letý trenér Sevilly hráčům prozradit velice citlivou informaci o svém zdraví. A to, že trpí rakovinou prostaty. Většina hráčů v tu chvíli zapomněla na rozehraný zápas a v hlavě měli pouze šokující větu, kterou jim argentinský kouč řekl.

Když však vyběhli na hřiště, předvedli strhující cestu za vyrovnáním, které nakonec přišlo v nastavení po brance Pizarra. Hned poté se všichni hráči vrhli právě na trenéra Berizza za postranní čárou a společně se radovali.

„Byl to bláznivý zápas. Do šaten jsme šli s tím, že se stále můžeme o něco pokusit udělat s výsledkem,“ řekl po utkání záložník Ever Banega a neopomněl ani trenéra Berizza. „Jsme s ním, ať se děje, co se děje. Vede nás na dobré cestě a je naším největším fanouškem,“ pokračoval.

Ve středu ráno klub vydal prohlášení, ve kterém Berizzův špatný zdravotní stav potvrdil. „Následující vyšetření ukážou, jaký postup bude třeba zvolit. FC Sevilla plně stojí za trenérem a přeje mu rychlé uzdravení,“ stojí v něm.