Carvajal si při autu vyčekal žlutou kartu. Za divadlo mu hrozí stopka

Pro Carvajala šlo o třetí napomínání v soutěži a automaticky tak přijde o poslední zápas proti Tottenhamu, ve kterém však ani jednomu ze soupeřů o nic nepůjde. Anglický celek už má jisté první místo a Realu vynesla postup z druhé příčky úterní výhra 6:0 na Kypru.

Pokud by disciplinární komise UEFA došla k závěru, že si Carvajal nechal skutečně dát kartu úmyslně, dostal by pětadvacetiletý španělský reprezentant dvouzápasový trest. Přišel by tak o obě utkání osmifinále, které je na programu na přelomu února a března.

Carvajal taking his time with a throw-in so he gets booked and misses the Dortmund game... Very clever 🙄 pic.twitter.com/huMoVzolcC