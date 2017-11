Basilej s Čechy zdolala United! Giganti slaví postup, PSG smetlo Celtic 7:1

Chelsea zvítězila v Karabachu 4:0 a slaví postup, zajistí si ho i AS Řím? • Reuters

Tomáš Vaclík vynuloval United! To se v této sezoně podařilo jen Chelsea a Liverpoolu • Reuters

Senzační úspěch slaví švýcarská Basilej s Tomášem Vaclíkem a Markem Suchým, když doma zdolala Manchester United 1:0 a výrazně se přiblížila postupu do jarní fáze Ligy mistrů! K jistotě jí stačí v posledním kole neprohrát na půdě Benfiky, ale postoupit může i přes porážku. Po kanonádě už slaví postup PSG, do play off jdou také Bayern, Chelsea a po remíze na hřišti Juventusu i Barcelona.