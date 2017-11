Hrdina Vaclík vychytal hvězdy United, Mourinho nechápal: Měli jsme vést 5:0!

Takovou kanonádu v prvních pětačtyřiceti minutách hráči dlouho nepamatují. Už v 11. minutě čelil Tomáš Vaclík samostatnému úniku Romela Lukaka, o pár okamžiků později se jen ohlédl za hlavičkou Marouane Fellainiho, mířící do sítě. Tentokrát však za gólmana zaskočil obránce, který míč vyhlavičkoval ještě před brankovou čarou.

„O poločase jsme měli vést 5:0, byli jsme dominantní. V určitých pasážích první půle jsme byli tak dominantní, až se zdálo, že není možné nevyhrát,“ soptil po zápase trenér hostů José Mourinho.

Průběh zápasu mu dává za pravdu. Před koncem prvního poločasu zkoušel Anthony Martial prudkým centrem najít některého ze svých spoluhráčů, ale míč se odrazil až od tyče Vaclíkovy brány.

Basileji gratuloval k senzačnímu úspěchu i tenista Roger Federer

Words can’t possibly describe this incredible moment for this club, wow!!!!

Congrats to the team 🎉 https://t.co/qvEOCHoSmN