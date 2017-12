LM ONLINE: Basilej bojuje o postup, za AS Řím se může dočkat Schick

Tři čeští fotbalisté se dnes mohou dočkat postupu do osmifinále Ligy mistrů. Účast v jarních vyřazovacích bojích si může zajistit Basilej s obráncem Markem Suchým a brankářem Tomášem Vaclíkem nebo AS Řím, v jehož dresu by mohl v soutěži debutovat uzdravený útočník Patrik Schick. Všechny úterní závěrečné zápasy ve skupinách můžete sledovat ONLINE na iSport.cz!

Skupina A

Basilej v minulém kole doma překvapivě porazila Manchester United 1:0 a oživila šance na postup. Ten si švýcarský šampion zajistí v případě, že v Lisabonu s Benficou uhraje minimálně stejně bodů jako CSKA Moskva na Old Trafford. "Rudé ďábly" ze skupiny A posune do play off remíza bez ohledu na druhý výsledek.

Manchester United - CSKA Moskva »

Benfica - Basilej »

Skupina B

Ve skupině B se střetnou již postupující giganti Bayern a Paris St. Germain. Lídr francouzské ligy k zajištění prvního místa může v Mnichově prohrát i o tři branky. Celtic Glasgow si s Anderlechtem zahraje o třetí místo, znamenající start v play off Evropské ligy.

Bayern - Paris St. Germain »

Celtic - Anderlecht »

Skupina C

Postup má na dosah také AS Řím, kterému v závěrečném duelu skupiny C stačí doma porazit outsidera Karabach. Na pokraji vyřazení je naopak Atlético. Madridský tým vedle vítězství na stadionu již kvalifikované Chelsea potřebuje ztrátu AS s ázerbájdžánským nováčkem soutěže.

AS Ŕím - Karabach »

Chelsea - Atlético Madrid »

Skupina D

Zatímco Barcelona má ve skupině D zaručené první místo, finalista minulého ročníku Juventus musí o postup ještě zabojovat. Turínský tým bude na hřišti posledního Olympiakosu hájit bodový náskok před Sportingem Lisabon. Ten hraje v Barceloně a pro zachování šance na osmifinále musí zvítězit.

Olympiacos - Juventus »

Barcelona - Sporting Lisabon »