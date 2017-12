Náhradník Messi. V Lize mistrů podruhé na lavičce, proč ho trenér šetří?

Lionel Messi nastoupil do utkání Barcelony se Sportingem Lisabon z lavičky náhradníků • Reuters

Zdravý Lionel Messi mezi náhradníky? V minulých sezonách šlo takřka o nepředstavitelnou věc. Jenže trenér Barcelony Ernesto Valverde si na posazení největší hvězdy troufne. Argentinský mág zůstal na startu úterního duelu Ligy mistrů proti Sportingu Lisabon (2:0) zachumlaný v péřovce, v evropské soutěži mezi náhradníky začal i v minulém duelu s Juventusem (0:0). Co vězí za tím, že jeden z nejlepších fotbalistů planety chyběl v základní sestavě?

Barcelona měla před úterním zápasem se Sportingem jistý postup do jarní fáze Ligy mistrů, trenér Valverde proto povolal do akce členy širšího kádru. Mezi náhradníky odpočíval i Lionel Messi, nejlepší střelec v historii klubu a stále nejdůležitější ikona katalánských hvězd.

Valverde šetřil svého klíčového plejera v Lize mistrů už podruhé. Při remíze s Juventusem v Turině (0:0) šel Messi na hřiště v 56. minutě, proti Sportingu zasáhl do akce po hodině hry.

"Všichni víme, že Messi je schopný změnit zápas a zvednout výkon celého týmu," uznal Valverde. "Naše ofenziva se díky němu rozhýbe, především jeho finální přihrávkou a schopnostmi při založení útoku. Vidí takové přihrávky, jako nikdo jiný," vyzdvihl kvality své desítky.

Přitom posadit zdravého Messiho si ani v náročném programu předchozí trenéři Barcelony nedovolili. Výjimečný Argentinec vysedávání na lavičce nesnáší, stejně tak jako předčasné střídání.

Předchozího kouče Enriqueho bez milosti vyplísnil, když se ho v jednom ze zápasů pokusil stáhnout ze hřiště. Trenér pak raději střídání změnil, video z celé situace později obletělo svět.

Jak je pro katalánský klub nepostradatelný, dokládají i čísla. Před zápasem s Juventusem šel Messi do 61 utkání v základní sestavě. Mezi náhradníky figuroval naposledy 15. října 2016 doma proti Deportivu La Coruňa. To se ale vracel po zranění.

V současné době se situace mění. Ani Messi nemládne a ve třiceti letech si uvědomuje, že musí svému tělu občas dopřát odpočinek. Právě proto střídal s Juventusem - hned o víkendu ho totiž čekal těžký ligový duel o čelo tabulky s Valencií. To samé se Sportingem - už v neděli přijde na řadu náročné klání na Villarrealu, kde bude Messiho obzvlášť třeba.

Barcelona jako jistý postupující i s obměněnou sestavou utkání se Sportingem zvládla a vyhrála 2:0. Messi, který v 61. minutě vystřídal Aleixe Vidala, stejně stihl ukázat své výjimečné kvality.

V nastavení rozjel druhou gólovou akci domácího souboru. Chytrým a přesným pasem mezi obránce vyslal do úniku Denise Suáreze, jehož přihrávku do vápna si srazil do brány bývalý stoper Barcelony Jérémy Mathieu.

Messimu sice přibývají roky, nicméně pro Barcelonu zůstává absolutně nepostradatelným hráčem. Jeho účet z probíhající sezony je opět fantastický - v klubu nastoupil do 20 zápasů, v nich nastřádal 17 gólů a přidal šest asistencí.

