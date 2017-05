Český mistr musí o Ligu mistrů zase bojovat! Ajax a United doma neuspěli

Ještě není jasné, kdo v této sezoně vyhraje českou ligu. Před posledními dvěma koly už je naopak jisté, že šampion nepůjde přímo do základní skupiny Ligy mistrů. Poslední naděje padla. Rozhodlo, že oba finalisté Evropské ligy, jimiž jsou Manchester United a Ajax Amsterdam, si nezajistí postup do Ligy mistrů ze své domácí soutěže. To byla nezbytná podmínka pro šampiona z ePojisteni.cz ligy.