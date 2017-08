Bitva gigantů o Superpohár: Gól z ofsajdu, břevna Realu i spálené šance

17. minuta - Casemirovo břevno

Španělský klub mohl poprvé udeřit už po sedmnácti minutách hry, kdy Gareth Bale s Karimem Benzemou dokázali vybojovat rohový kop. Z něho Real málem udeřil, když se centrovaný míč dostal až na hranici malého vápna, kam si naběhl nachystaný Casemiro a jeho povedenou hlavičku zastavilo až břevno.

CHANCE!

Casemiro goes as close as anyone as his header comes back off the woodwork. It remains 0-0 in Skopje.

Now LIVE on SS3.#SuperCup pic.twitter.com/CmjP0UrKnN — SuperSport (@SuperSportTV) August 8, 2017

24. minuta - ofsajdové vedení

O sedm minut později už byli Angličané potrestáni, ačkoliv se mohli cítit ukřivdění. Daniel Carvajal našel Casemira za obranou soupeře a brazilský fotbalista se z hranice malého vápna střelou k zadní tyči prosadil. Jak ovšem následně ukázaly opakované záběry, gólu docílil z ofsajdového postavení.

Casemiro's goal against Manchester United - what an assist by Carvajal pic.twitter.com/0hVzAG8NQr — SB (@Realmadridplace) August 8, 2017

52. minuta - Iscova zlatá tečka

Real Madrid vlétl do druhé půle jako uragán! Nejprve musel parádní dělovku Toniho Kroose zlikvidovat David de Gea, ale po čtyřech minutách už byl překonán podruhé. Parádní kombinaci na trase Isco - Gareth Bale - Isco zakončil poslední jmenovaný, který dostal míč na rohu malého vápna a střelou k zadní tyči se nemýlil.

54. minuta - hvězdy pálily šance

O dvě minuty později mohl Manchester United odpovědět. Ander Herrera našel parádním centrem Paula Pogbu, který z penaltového puntíku nebezpečně hlavičkoval a Keylor Navas míč pouze vyrazil. Z dorážky se ovšem neprosadil ani Romelu Lukaku a náskok Realu se neztenčil.

61. minuta - druhé břevno Realu

Třetí tvrdý direkt mohl Manchesteru United zasadit Gareth Bale, který měl největší šanci po hodině hry. Velšský rychlík dostal míč na pravé straně a ve vápně vyslal dělovku na branku. Brankář David de Gea si ovšem dobře postavil tyče i na druhé straně a podruhé v utkání ho zachránilo břevno.

Right before Lukaku's goal, #RealMadrid nearly made it 3-0 as combination play sliced open #MUFC's defense, Bale hit the crossbar. #SuperCup pic.twitter.com/sZCiGhooSs — Golazo FC (@Golazo_FC) August 8, 2017

62. minuta - nedáš, dostaneš

O minutu později se potvrdilo staré známé sportovní pravidlo „nedáš, dostaneš“. Na břevno španělského celku zareagoval Manchester ideálně, když zpoza velkého vápna pálil Nemanja Matič a Keylor Navas jeho dělovku pouze vyrazil. K odraženému míči se nejrychleji dostal Romelu Lukaku a přesnou střelou snížil na 1:2!

Now Lukaku does score a big chance for his 1st competitive #MUFC goal! Navas couldn't hold Matic's shot. 2-1 #RealMadrid lead now. #SuperCup pic.twitter.com/bN6JSRwMYY — Golazo FC (@Golazo_FC) August 8, 2017

82. minuta - prodloužení odvrátil Navas

Nechybělo mnoho a osm minut před uplynutím základní hrací doby mohl vyrovnat Marcus Rashford. Mladík Manchesteru dostal přesnou přihrávku na hranici velkého vápna, míč si zpracoval a ve vápně se pokusil zaskočit Keylora Navase střelou k zadní levé tyči. Kostarický brankář se ale nachytat nenechal a konečky prstů zabránil vyrovnání.