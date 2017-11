Jak pod Vrbou vydělává Plzeň v Evropě? Postupy získala 788 milionů

Pohádkový podzim plzeňské Viktorie pokračuje. Suverénní tažení HET ligou, kde tým Pavla Vrby neztratil po čtrnácti kolech ani jeden bod, podtrhl s předstihem zajištěný postup do jarních bojů Evropské ligy. Pro bývalého kouče národního týmu jde do s jistou nadsázkou o rutinu. S Plzní byl totiž v základní skupině Evropské ligy či Ligy mistrů dohromady čtyřikrát a vždy se mu povedlo s týmem postoupit. Vrba tím Západočechům už vydělal 788,8 milionu korun. Podívejte se na všechny čtyři postupy současného jasného lídra české ligy.

V letních předkolech vyhrála Plzeň všech šest zápasů, poprvé se vecpala do Ligy mistrů a v ní si díky jednomu vítězství a dvěma remízám zajistila evropské poháry i pro jaro. Na ďábelský finiš s AC Milan se ve viktoriánské rodině vzpomíná dodnes. Bod značil jistotu postupu do jarní části Evropské ligy.

Podzim 2013: Wágnerova životní trefa

Postupový zápas: Plzeň–CSKA Moskva 2:1

(76. Kolář, 90. Wágner – 65. Musa)

Plzeň potřebovala k třetímu místu v základní skupině Ligy mistrů, které by jí zajišťovalo postup do jarních bojů v Evropské lize, zvítězit. Byly to strašné nervy až do posledních vteřin. Viktoria prohrávala 0:1, po vyrovnání Koláře vstřelil rozhodující gól Tomáš Wágner až v poslední minutě. Po zimním odchodu Pavla Vrby k reprezentaci se mužstva ujal Dušan Uhrin mladší.

Jak na jaře – 1. kolo: Plzeň–Šachťar Doněck 3:2 (1:1, 2:1)

2. kolo: Plzeň–Lyon 3:5 (1:4, 2:1)

Celkový výdělek: 336,5 milionu korun

Pozn.: Dušan Uhrin mladší pomohl Viktorii za postup do osmifinále částkou dalších 9,5 milionu korun.