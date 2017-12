Český fotbal klesl v koeficientu za rok o tři místa, Plzeň to může napravit

Smutní slávisté krátce poté, co dostali gól od Astany gv utkání Evropské ligy • Barbora Reichová / Sport

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Lukáše Hejdy do sítě Beer Ševy • FC Viktoria Plzeň

Český klubový fotbal klesl v žebříčku koeficientu UEFA za poslední rok z 11. na 14. místo. Vzhledem k postupu Plzně do jarních bojů Evropské ligy však má naději na to, že si v pořadí rozhodujícím o rozdělení míst v evropských pohárech v sezoně 2019/20 polepší o jedno až tři místa. Třinácté Nizozemsko má malý náskok a žádný tým ve hře.

Před rokem byly české kluby na jedenáctém místě a sahali po přímém postupu do Ligy mistrů. Od té doby ale v žebříčku výrazně stouplo Rakousko z 15. na 11. místo. Zlepšilo se také Švýcarsko díky postupu Basileje do jarních bojů v Lize mistrů.

Momentálně jsou čtyři země na 11. až 14. místě poskládány s odstupem necelého bodu. Nejblíže Česku je Nizozemsko, které má náskok 0,574 bodu a už si nepolepší. Plzeň by tuto ztrátu mohla smazat, pokud na jaře postoupí přes 1. kolo vyřazovacích bojů Evropské ligy. Může ale zaútočit i na Švýcarsko, které má téměř totožná náskok jako Nizozemci a ve hře už jen Basilej. A tu čeká náročný boj v osmifinále Ligy mistrů. Na dosah je i Rakousko, kterému zůstal v Evropské lize jen Salcburk.

Naopak patnácté Řecko ztrácí na české kluby téměř bod a může se dostat výš jen v případě velmi dobrých výkonů posledního zástupce AEK Atény. Právě 15. místo je poslední, které zajišťuje dva zástupce v předkolech Ligy mistrů. Šestnácté Chorvatsko ho už pro tuto sezonu neohrozí, protože nemá ve hře žádný tým, sedmnácté Dánsko už má ztrátu přes dva body.

Čeští zástupci v této pohárové sezoně získali dohromady 22,5 bodů, z toho deset Plzeň, 7,5 Slavia, dva Zlín, tři Mladá Boleslav a žádný Sparta. Celkový zisk se vydělí pěti účastníky a do žebříčku si tak český fotbal připsal zatím 4,5 bodu. To je druhý nejmenší zisk za posledních sedm sezon. Jen v ročníku 2014/15 to bylo pouze 3,875 bodu.

Výrazný propad v žebříčku zaznamenalo Německo, které během podzimu přišlo o čtyři ze sedmi pohárových účastníků. Do koeficientu si připsalo jen 6,714 bodů, přičemž hned deset asociací včetně Ukrajiny, Rakouska a Turecka na tom bylo lépe. Němci tak oproti srpnu klesli z druhé až na čtvrtou příčku. Před pátou Francií však stále mají bezpečný náskok.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (po podzimu 2017)