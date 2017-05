Jankto pro Sport Góóól: Smlouva v Udine? Nic nekončí, ale teprve začíná

Dal gól Buffonovi, Hartovi či Handanovičovi. Trefil se při debutu v Udine i v reprezentaci. Vychovala ho Slavia, ale radost začal rozdávat až v Itálii. Právě výborné výkony v Serii A vynesly Jakuba Jankta až do reprezentace. Skoro by se dalo říct nová hvězda českého fotbalu. On to tak nevidí. „Jsem normální kluk,“ říká v rozhovoru pro květnový Sport Góóól.