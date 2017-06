Nový Sport GÓÓÓL: Vítěz LM Marcelo, evropští mistři i rozhovor se Simićem

Červnové číslo nenabízí jen obvyklou porci témat, profilů a fotbalových informací. Zjistíte, čí geny si oblíbily extrémní dynamiku. Kdo řekl: „Remíza je jako poloviční porážka. Z vítězství se stala závislost.“ Proč Lukaku a Alexis zírali, jako by je píchl neviditelný sršeň? Kdo nehnutě dřepí jako mouchy v pavučině? Čí mozky vykazují kriticky nízkou úroveň nabití baterie? Kdo se mění v satana tančícího na hrobě soupeřů? Kvůli komu si skauti čárali poznámky zuřivěji než Balzac po třicátém šálku kávy? Kdo vypadá jako replika King Konga? Proč by chtěl někdo někomu nacpat PlayStation do drtiče na odpadky? Kdo rozluštil záhadu teleportace?