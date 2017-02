Strůjce islandské senzace k českému soupeři! Nory povede Lagerbäck

Novým trenérem norské fotbalové reprezentace, která je soupeřem českého týmu v kvalifikaci mistrovství světa, se stal Lars Lagerbäck. Osmašedesátiletý švédský kouč, jenž vloni senzačně dovedl Island do čtvrtfinále evropského šampionátu, nahradil Pera-Mathiase Högma a podepsal smlouvu do konce roku 2019.

Norové přišli o trenéra v listopadu pár dní po pražské porážce 1:2 s českým týmem, po níž Högmo rezignoval. Seveřanům vstup do kvalifikace vůbec nevyšel a ze čtyř zápasů bodovali jen se San Marinem, které porazili 4:1. V tabulce skupiny C jim patří až předposlední páté místo dva body za čtvrtými Čechy. Na konci března čeká Nory důležité utkání v Severním Irsku.

Tápající tým má pozvednout ostřílený Lagerbäck, jenž spolu s Heimirem Hallgrímssonem senzačně dovedl až do čtvrtfinále Eura nováčka turnaje Island. Po mistrovství zkušený stratég od ostrovního celku odešel, nyní se ale k trénování vrací. Předtím vedl i národní týmy Švédska a Nigérie, kterou koučoval na světovém šampionátu v roce 2010.

"Je to výzva, která mě opravdu motivuje. Dosavadní výsledky Norska v kvalifikaci nebyly dobré, ale v týmu vidím potenciál. Když to dokázal Island, může se to podařit i s Norskem. Bude těžké vyhrát kvalifikační skupinu, ale druhé místo a play off o MS jsou stále možné," uvedl Lagerbäck.