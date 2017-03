Jarolím a nominace. Dočkal s otazníkem, mladí stopeři i Jankto

Český kouč by mohl využít aktuální formy Slavie – odsud se nabízí Jan Sýkora, případně Josef Hušbauer nebo Antonín Barák. Do áčka by se také mohl posunout Jakub Jankto, který válí za italské Udine.

Ve slušné formě se na jaře udržuje i slávistický kanonýr Milan Škoda, který ve čtyřech zápasech vstřelil čtyři branky. Třetím forvardem do party by měl být krajánek z Ostrovů Matěj Vydra. Po hlušším období, kdy nepatřil do základní jedenáctky Derby County, se znovu chytil a začal hrát. V posledních třech zápasech nastoupil od prvních minut, vstřelil jeden gól a na jeden přihrál.

Opory z jednadvacítky

Český záložník patří v Udinese k nejlepším hráčům • Foto profimedia.cz

Jakub Jankto

V Serii A mu to v dresu Udinese šlape. Naposledy o sobě dal vědět v neděli, kdy gólem a dvěma parádními asistencemi přispěl k vítězství 3:1 nad Pescarou. Zda se dostane do nominace reprezentačního A týmu, však neřeší. „Přednominaci mám do áčka i jednadvacítky. Ale já to ani neřeším. Jestli budu v jednadvacítce, nebo v áčku, pro mě se nic nezmění. Chci hlavně pokračovat ve svých výkonech v Udinese,“ řekl Jankto.

Václav Černý

Nominace křídelníka Ajaxu rovnou do seniorského výběru vypadá v současnosti nereálně. Devatenáctiletý fotbalista se teprve nedávno zotavil ze zranění zad a nastupuje ve druhé nizozemské lize za B tým. Šanci dostane nejspíš v týmu do 21 let.

Aleš Čermák

Kapitánovi „lvíčat“ se momentálně nedaří. Dvaadvacetiletý špílmachr doplatil i na slabé výkony Sparty, která se v jarní části sezony trápí. Na jeho pozici je navíc v „áčku“ přetlak. Ve formě je Vladimír Darida a ve středu pole je schopný nastoupit i Bořek Dočkal.