Jarolím oznámil nominaci. Spoléhá na slávisty, vzal Dočkala i Jankta

S Litvou se reprezentace utká 22. března a premiérově se představí na stadionu v Ústí nad Labem. Půjde o první letošní zápas národnímu týmu. Na půdě San Marina nastoupí český celek 26. března.

Nominace reprezentace na Litvu a San Marino Brankáři Tomáš Vaclík (Basilej)

Tomáš Koubek (Sparta)

Jiří Pavlenka (Slavia) Obránci Theodor Gebre Selassie (Brémy)

Pavel Kadeřábek (Hoffenheim)

Marek Suchý (Basilej)

Tomáš Sivok ( Bursaspor)

Tomáš Kalas (Fulham)

Filip Novák ( Midtjylland)

Jakub Brabec (Genk) Záložníci Vladimír Darida (Hertha Berlín)

Bořek Dočkal ( Che-nan Ťien-jie)

Jaromír Zmrhal (Slavia)

Jakub Jankto (Udine)

Jan Sýkora (Slavia)

Antonín Barák (Slavia)

Ladislav Krejčí (Bologna) Útočníci Michael Krmenčík (Plzeň)

Patrik Schick (Sampdoria)

Milan Škoda (Slavia)

Jednadvacetiletý Jankto si vysloužil premiérovou pozvánku svými výkony v Udine. Zasáhl do dvaceti zápasů této sezony italské ligy a na kontě má tři góly a čtyři asistence. Trefil se proti mistrovskému Juventusu Turín a Interu Milán a o víkendu se blýskl jednou brankou a dvěma asistencemi proti Pescaře.

"Jankto se v Serii A prezentuje ve velmi dobré formě, proto se objevuje v reprezentaci," uvedl Jarolím na dnešní tiskové konferenci.

Dočkal na konci února přestoupil ze Sparty do čínského Che-nanu Ťien-jie, o národní tým by ho to ale nemělo připravit. "Odchod Dočkala do Číny je určitou komplikací, ale když bude prokazovat svoji výkonnost, nevidím v souvislosti s reprezentací problém," řekl Jarolím.

Ve výběru je hned pětice hráčů z týmu ligového lídra pražské Slavie včetně úspěšných podzimních debutantů Antonína Baráka, Jaromíra Zmrhala a Jana Sýkory. "Byl bych rád, kdyby si pět nominovaných slávistů přeneslo současnou pohodu i do národního týmu," uvedl Jarolím.

Nechybí ani další nedávný nováček, který si odbyl premiéru v listopadu, plzeňský Michael Krmenčík. V útoku ho doplňují nejlepší ligový střelec Milan Škoda ze Slavie a Patrik Schick ze Sampdorie Janov.

Do týmu se vrací Darida, který po operaci kotníku vynechal poslední dva srazy v říjnu a listopadu. "Je to pro nás důležitý hráč. Jsem rád za jeho rostoucí formu, jde nahoru i s lepšícími se výkony Herthy," podotkl Jarolím.

Jarolímovi svěřenci mají po čtyřech odehraných zápasech světové kvalifikace bilanci jedné výhry, dvou remíz a jedné porážky a figurují ve skupině C na čtvrtém místě tabulky s dvoubodovou ztrátou na druhé a třetí místo. Na vedoucí Německo chybí Čechům sedm bodů. Na šampionát do Ruska postoupí přímo jen vítězové skupin, osm nejlepších týmů z druhých míst čeká baráž.