Krmenčík se na reprezentaci těšil, řekl Jarolím. Jankto mu zamotal hlavu

Jste se zápasem spokojený?

„Dokázali jsme vstřelit branky až druhý poločas, ale byly tam slušné pasáže i v první půli. Chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali a dostali do tempa v útočné fázi. Ve finální fázi jsme to neřešili úplně nejlíp. Druhý poločas nám pomohlo to, že jsme vstřelili druhou branku, to kluky uklidnilo. Bylo to vidět i na dalším průběhu. Kluci byli trošku živější a možná měli větší motivaci, alespoň mi to tak připadalo.“

Bude sestava na nedělní kvalifikaci v San Marinu podobná té z prvního poločasu?

„Neznamenalo, že kdo nastoupil do první půle, bude hrát na San Marinu. I z toho důvodu, aby měly motivaci obě jedenáctky. Zamotalo mi to hlavu v tom, že někteří podali kvalitní výkon, u některých bych očekával lepší. Někde jsem byl trošku zklamaný, na druhé stranu někde zase příjemně překvapený. Věřím, že v San Marinu vybereme správnou sestavu a utkání zvládneme.“

Jak byla důležitá Janktova trefa, kterou zvyšoval na dva nula?

„Jakub prokázal, že ne pro nic za nic nastupuje pravidelně v italské lize, čím se tam prezentuje, předvedl i dneska. Ukázal svoje kvality, jak se umí chovat ve finální fázi, zakončit, dát finální přihrávku. Rozhodně jsem rád, že jsem ho konečně viděl i naživo. Šanci na to, aby nastoupil má, možná větší než před utkáním.“

Překvapil vás svým výkonem Michael Krmenčík?

„Cítil jsem už před utkáním, že se sem těšil. S jakou chutí hrál, to jenom potvrdil. V Plzni nedostal v úvodu jara šanci v základu, teď prokázal, jaký potenciál má, střelecky se prosadil. Odvedl dobrý kus práce.“

Budete na zápas se San Marinem zužovat nominaci?

„Zatím to není téma. Necháme to otevřené.“

Přemýšlíte o hře na dva útočníky?

„Máme dva, musím si to nechat projít hlavou, i tahle varianta je samozřejmě ve hře.“

Chcete stavět na hráčích ze Slavie?

„Nechci dělat unáhlené závěry, na utkání se ještě podívám, teprve potom usoudím, co bude vhodné a případně co ne.“

Líbil se vám výkon středové řady?

„Jak jsem říkal, chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Hlavně v přechodové fázi jsme kolikrát měli laciné ztráty. Očekávám, že tito hráči budou takové situace schopní vyřešit lépe. Nebyl to jejich nejlepší výkon, ale rozhodně ne propadák, jsou schopní zahrát lépe.“

Jak to vypadá s Filipem Novákem, který musel do nemocnice?

„Odvezli ho, ale podle doktora zlomeného nic není, doufejme, že bude v pořádku.“

