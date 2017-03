Darida srovnává kouče: EURO 2016? Moc jsme trénovali, asi to byla chyba

V reprezentaci jste první šanci dostal od Michala Bílka, velice důležitým hráčem jste byl pro Pavla Vrbu, nyní vás vede Karel Jarolím. Jak byste je srovnal?

„Každý lpí na něčem jiném. Vrba chtěl hrát fotbal, nutil nás do kombinace. Pan Jarolím nevyžaduje takovou kontrolu míče, chce hrát hodně rychle nahoru, první myšlenka musí být okamžitě dopředu. Zakládá si na tom, abychom hodně útočili a byli nebezpeční vpředu.

Sedí na trenéra Bílka, že je tváří fanklubu defenzivního fotbalu?

„Trochu jo, ale zároveň to nebylo tak, že po nás chtěl jen dobře bránit a dopředu vůbec nehrát. Naopak nás nutil do atraktivního fotbalu a střílení branek. U fanoušků není zapsaný moc pozitivně, ale nám hráčům bylo líto, když odcházel. Loučení bylo emotivní pro všechny.“

Bílek je navenek kamenná tvář, ale prý uvnitř týmu působí úplně jinak. Je to tak?

„Ano. V kabině se s hráči bavil, měl s námi dobrý vztah a každý za něho chtěl bojovat.“

Éra Pavla Vrby končila podobně jako v případě Bílka frustrací a všeobecnou nervozitou. Proč myslíte?

„Zpětně těžko říct, bohužel EURO nám nevyšlo… Se Španělskem jsme hráli výborně defenzivně, ale dostali jsme gól na konci. Proti Chorvatsku jsme ukázali morální sílu a vyrovnali na 2:2. Když šlo v utkání s Tureckem o všechno, tak jsme asi měli svázané nohy a nebyli dostatečně připravení v hlavě.“

Jeden sportovní psycholog po EURO ve svém blogu napsal, že celý tým byl od začátku naladěný pasivně. Proti Španělsku měl takovou taktiku plnit a pak prý už bylo pro mužstvo těžké přepnout do jiného módu. Souhlasíte?

„Na Španělsko jsme se připravovali s vyloženě obrannou taktikou. Proti takovým soupeřům máte jen dvě možnosti: buď aktivně napadat a doufat, že se jim nepovede kloudná akce. Pokud dostanete branku, zápas je zkažený.“

A ta druhá možnost?

„Zkusit si plnit defenzivní úkoly. To se nám povedlo. Kdyby zápas skončil 0:0, lidi by byli třeba spokojení. Měli bychom bod a do dalších zápasů bychom šli s větší sebedůvěrou. Trenér Vrba vsadil na tuhle taktiku, bohužel gól na konci všechno zkazil.“

Jde tedy z ultradefenzivního stylu za čtyři dny přepnout?

„Myslím, že jo. V Hertě se také na každého soupeře připravujeme s trochu jinou taktikou. V tom bych problém neviděl.“

Po EURO prosakovaly zprávy, že jste byli hodně přetížení. Třeba podle Bořka Dočkala si Vrba chtěl tréninky užít, a proto jste trénovali víc, než by bylo zdrávo. Také jste údajně byli pod přísným dohledem. Choval se Vrba jinak než v klubu?

„Během tréninků se choval hodně podobně. Bylo znát, že má rád, když je vede. Asi na Bořkových slovech bude kus pravdy. Už bylo po sezoně, všichni jsme byli utahaní a tím, že si pan Vrba tréninky užíval, bylo toho někdy trochu moc. V zápasech nám scházela lehkost. Asi to byla chyba.“

Pod Karlem Jarolímem vyzařuje z mužstva uvolněnější nálada. Vnímáte to stejně?

„Ano. Na startu kvalifikace přišel nový trenér se svými myšlenkami a my se tomu snažíme přizpůsobit. Věřím, že další kvalifikační zápasy se nám podaří dotáhnout do lepšího konce. A hlavně častěji skórovat.“

