Ztráty pro reprezentaci. Do San Marina neletí Schick ani nemocný Sýkora

Česká fotbalová reprezentace poletí na důležitou kvalifikaci o světový šampionát v Rusku do San Marina (neděle, 18:00) oslabená. Kvůli zraněnému kotníku se od týmu odpojil útočník italské Sampdorie Patrik Schick. Viróza skolila slávistického záložníka Jana Sýkoru, kvůli zdravotním potížím s týmem neletí ani třetí brankář Jiří Pavlenka. Gólmana Slavie v kádru nahradí Jaroslav Drobný, který se k týmu připojí v Praze na letišti.

Jednadvacetiletý Schick si přivezl zranění kotníku z posledního ligového duelu Sampdorie Janov. Lékaři reprezentace se ho snažili na San Marino připravit, ale nakonec se trenér Karel Jarolím rozhodl neriskovat a talentovaného útočníka uvolnil.

Také Pavlenka měl menší zdravotní potíže z posledního zápasu v dresu Slavie, kvůli čemuž nenastoupil ani ve středeční přípravě s Litvou. V pozici trojky ho tak zastoupí zkušený Drobný, sedmatřicetiletý gólman bundesligových Brém.

Sýkora proti Litvě nastoupil do druhého poločasu, ale do San Marina ho nepustí viróza. Jarolím za něj náhradu nepovolal, protože už má k dispozici navíc Tomáše Přikryla z Mladé Boleslavi, který se proti Litvě nevešel do žádné ze dvou jedenáctek.

Národní tým odcestuje do San Marina dnes po páté hodině odpolední. Dosud se připravuje v Ústí nad Labem.

V reprezentaci je pátým rokem, zažil tři trenéry. Vladimír Darida má mandát srovnávat. Byl Michal Bílek opravdu takový pedant na defenzivu? Přetrénoval mužstvo před posledním EURO Pavel Vrba? A proč je pod Karlem Jarolímem uvolněnější atmosféra? Nejen o tom vypravuje záložník bundesligové Herty Berlín v pořadu Overtime pro webový portál isport.cz.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Krmenčík: Za gól jsem rád, ale měl jsem jich dát víc • VIDEO iSport TV