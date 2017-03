Pozor, Češi, tohle umí trpaslík. San Marino dalo gól Slovensku a trápilo Iry

Nejaktuálnější zápasy, ve kterých se reprezentace San Marina vybičovala k nečekaným výkonům, se odehrály v právě probíhající kvalifikaci na Mistrovství světa v Rusku. Poslední tým skupiny C ubránil v úvodním zápase aktivní Ázerbajdžán. Ten vstříc brankáři Simoncinimu poslal dvacet střel, za něj však jen jedinou.

V Norsku slaboučký tým prohrával 0:1 po vlastním gólu, svou jedinou střelu v zápase ale dokázal maximálně zužitkovat a díky Stefanellimu vyrovnal na 1:1. Síly došly hostům až v 77. minutě, domácí vstřelili tři rychlé góly a důrazně zabránili překvapivému výsledku.

WE FUCKING SCORED AN AWAY GOAL. STEFANELLI YOU FUCKING LEGEND!