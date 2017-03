Sýrii „zachránil“ Panenka! Tým země v ruinách je k MS blíž než Čína

Fotbalisté Sýrie ještě nikdy na mistrovství světa nehráli. Že by to vyšlo zrovna příští rok? Byl by to paradox, protože země sužovaná občanskou válkou a nájezdy Islámského státu se nachází v troskách. Jenže po dramatickém vítězství 1:0 nad Uzbekistánem v malajsijském azylu se o tom dá uvažovat. Sýrie ztrácí pouze bod na místo zaručující účast v play off o účast na šampionátu v Rusku.